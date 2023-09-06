У Повітряних силах розповіли про нічний обстріл: скільки цілей вдалося знищити

Робота української ППО. Фото: google

У ніч проти 6 вересня ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Українській ППО вдалося знищити 23 повітряні цілі з 33.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Як відомо, уночі 6 вересня, росіяни випустили по Україні 33 повітряні цілі, зокрема:

сім ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;

одну балістичну ракету "Іскандер-М";

25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

"По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження", — йдеться у повідомленні.

Відтак, силам ППО вділося знищити 23 повітряні цілі:

сім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

одну балістичну ракету "Іскандер-М";

15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".





Нагадаємо, уночі 6 вересня по всій Україні пролунала повітряна тривога. Зокрема, вибухи було чутно і в Києві внаслідок роботи ППО. Обійшлося без жертв та постраждалих, проте внаслідок падіння уламків збитої ворожої ракети сталось загорання на території торгівельного підприємства.