В Запорожье раздался взрыв
Сегодня, 7 сентября, около 10:35 в Запорожье раздался взрыв. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрыв в Запорожье
"В Запорожье слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупредили Днепропетровскую и Запорожскую области об угрозе применения баллистического вооружения
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что российские оккупанты попали по Запорожскому району.
"Предварительно известно об ударе баллистическим вооружением. На место уже отправились все соответствующие службы", — добавил он.
Напомним, сегодня ночью, 7 сентября, российские оккупанты атаковали юг Одесской области. Для этого враг использовал ударные беспилотники.
Также мы писали, что в среду, 6 сентября, армия РФ обстреляла ракетами Константиновку Донецкой области.