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В Запорожье раздался взрыв

7 сентября 2023 10:41
обновлено: 11:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Запорожье раздался взрыв
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 7 сентября, около 10:35 в Запорожье раздался взрыв. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрыв в Запорожье

"В Запорожье слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ предупредили Днепропетровскую и Запорожскую области об угрозе применения баллистического вооружения

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что российские оккупанты попали по Запорожскому району.

"Предварительно известно об ударе баллистическим вооружением. На место уже отправились все соответствующие службы", — добавил он.

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Пост Малашко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 7 сентября, российские оккупанты атаковали юг Одесской области. Для этого враг использовал ударные беспилотники.

Также мы писали, что в среду, 6 сентября, армия РФ обстреляла ракетами Константиновку Донецкой области.

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