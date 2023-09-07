У Запоріжжі пролунав вибух
Сьогодні, 7 вересня, близько 10:35 у Запоріжжі пролунав вибух. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибух у Запоріжжі
"У Запоріжжі чутно звук вибуху", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попередили Дніпропетровську та Запорізьку області про загрозу застосування балістичного озброєння
Наразі карта тривог виглядає ось так:
Оновлено. Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що російські окупанти поцілили по Запорізькому району.
"Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням. На місце вже вирушили всі відповідні служби", — додав він.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 7 вересня, російські окупанти атакували південь Одеської області. Для цього ворог використовував ударні безпілотники.
Також ми писали, що у середу, 6 вересня, армія РФ обстріляла ракетами Костянтинівку Донецької області.