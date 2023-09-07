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У Запоріжжі пролунав вибух

7 вересня 2023 10:41
оновлено: 11:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Запоріжжі пролунав вибух
Дим після вибуху. Ілюстративне фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 7 вересня, близько 10:35 у Запоріжжі пролунав вибух. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Запоріжжі чутно звук вибуху", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ попередили Дніпропетровську та Запорізьку області про загрозу застосування балістичного озброєння 

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог виглядає ось так:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено. Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що російські окупанти поцілили по Запорізькому району.

"Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням. На місце вже вирушили всі відповідні служби", — додав він.

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Допис Малашко. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 7 вересня, російські окупанти атакували південь Одеської області. Для цього ворог використовував ударні безпілотники.

Також ми писали, що у середу, 6 вересня, армія РФ обстріляла ракетами Костянтинівку Донецької області.

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