Дим після вибуху. Ілюстративне фото: google.com

Сьогодні, 7 вересня, близько 10:35 у Запоріжжі пролунав вибух. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибух у Запоріжжі

"У Запоріжжі чутно звук вибуху", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ попередили Дніпропетровську та Запорізьку області про загрозу застосування балістичного озброєння

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог виглядає ось так:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено. Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що російські окупанти поцілили по Запорізькому району.

"Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням. На місце вже вирушили всі відповідні служби", — додав він.

Допис Малашко. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 7 вересня, російські окупанти атакували південь Одеської області. Для цього ворог використовував ударні безпілотники.

Також ми писали, що у середу, 6 вересня, армія РФ обстріляла ракетами Костянтинівку Донецької області.