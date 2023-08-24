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В Запорожье раздались взрывы: что известно

24 августа 2023 22:51
обновлено: 23:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Запорожье раздались взрывы: что известно
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Запорожье местные жители сообщают о взрыве. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные СМИ.

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Обновлено 22:50. Позже СМИ сообщили о еще одном взрыве.

Скриншот сообщения

Обновлено 23:05. В городе уже в третий раз раздались взрывы.

Скриншот сообщения

Напомним, в субботу, 19 августа, оккупанты в очередной раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье. В результате атаки погибла пожилая женщина и травмировался пожилой мужчина.

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