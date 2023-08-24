В Запорожье раздались взрывы: что известно
24 августа 2023 22:51
обновлено: 23:13
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: pixabay
В Запорожье местные жители сообщают о взрыве. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили местные СМИ.
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Обновлено 22:50. Позже СМИ сообщили о еще одном взрыве.
Обновлено 23:05. В городе уже в третий раз раздались взрывы.
Напомним, в субботу, 19 августа, оккупанты в очередной раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье. В результате атаки погибла пожилая женщина и травмировался пожилой мужчина.