В Запорожье раздались взрывы: что известно

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: pixabay

В Запорожье местные жители сообщают о взрыве. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные СМИ.

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Обновлено 22:50. Позже СМИ сообщили о еще одном взрыве.

Скриншот сообщения

Обновлено 23:05. В городе уже в третий раз раздались взрывы.

Скриншот сообщения

Напомним, в субботу, 19 августа, оккупанты в очередной раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье. В результате атаки погибла пожилая женщина и травмировался пожилой мужчина.