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У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

24 серпня 2023 22:51
оновлено: 23:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Запоріжжі місцеві жителі повідомляють про вибух. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога. 

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Оновлено 22:50. Пізніше ЗМІ повідомили про ще один вибух. 

Скриншот допису

Оновлено 23:05. У місті вже третій раз пролунали вибухи.

Скриншот допису

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, окупанти вкотре обстріляли Гуляйполе, що на Запоріжжі. У результаті атаки загинула літня жінка та травмувався літній чоловік. 

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