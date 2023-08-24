У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: pixabay

У Запоріжжі місцеві жителі повідомляють про вибух. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Оновлено 22:50. Пізніше ЗМІ повідомили про ще один вибух.

Скриншот допису

Оновлено 23:05. У місті вже третій раз пролунали вибухи.

Скриншот допису

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, окупанти вкотре обстріляли Гуляйполе, що на Запоріжжі. У результаті атаки загинула літня жінка та травмувався літній чоловік.