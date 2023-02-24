Взрывы в Запорожье и Херсоне 24 февраля — что известно

В Запорожье и Херсоне раздались взрывы: что известно
Вечером в пятницу, 24 февраля, в Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Также звуки обстрелов были слышны в Херсоне.
Об этом сообщают в местных Telegram каналах.
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Ситуация в Запорожье
В Запорожской ОВА обратились к жителям области с просьбой не распространять фото и видео, чтобы не информировать врага о результатах обстрелов. Также власти призывают находиться в безопасных местах во время объявленной воздушной тревоги.
Ранее местные паблики сообщали о передвижении по оккупированной части территории Запорожской области ЗРК с-300.
"Враг атаковал пригород Запорожья. В самом городе в настоящее время все спокойно, прилетов не зафиксировано", — секретарь горсовета Запорожья.
"Прилеты" в Херсоне
В Херсоне сообщают о "прилетах" в пригороде областного центра. Обстрел происходит со стороны временно оккупированных Олешек.
Также над городом слышали звуки полета вражеских дронов.
Напомним, в пятницу, 24 февраля, российская армия произвела обстрел территории вблизи города Часов Яр Донецкой области. В результате вражеских атак ранен. Территории общины были обстреляны с применением минометов, артиллерии и РСЗО "Град"