Взрывы в Запорожье и Херсоне 24 февраля — что известно

Власти регионов призывают жителей находиться в безопасных местах во время объявленной воздушной тревоги.

Вечером в пятницу, 24 февраля, в Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Также звуки обстрелов были слышны в Херсоне.

Об этом сообщают в местных Telegram каналах.

Ситуация в Запорожье

В Запорожской ОВА обратились к жителям области с просьбой не распространять фото и видео, чтобы не информировать врага о результатах обстрелов. Также власти призывают находиться в безопасных местах во время объявленной воздушной тревоги.

Ранее местные паблики сообщали о передвижении по оккупированной части территории Запорожской области ЗРК с-300.

"Враг атаковал пригород Запорожья. В самом городе в настоящее время все спокойно, прилетов не зафиксировано", — секретарь горсовета Запорожья.

"Прилеты" в Херсоне

В Херсоне сообщают о "прилетах" в пригороде областного центра. Обстрел происходит со стороны временно оккупированных Олешек.

Также над городом слышали звуки полета вражеских дронов.

Напомним, в пятницу, 24 февраля, российская армия произвела обстрел территории вблизи города Часов Яр Донецкой области. В результате вражеских атак ранен. Территории общины были обстреляны с применением минометов, артиллерии и РСЗО "Град"