Вибухи у Запоріжжі та Херсоні 24 лютого — що відомо

У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: що відомо
Увечері в п'ятницю, 24 лютого, у Запоріжжі під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Також звуки обстрілів було чутно у Херсоні.
Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.
-
Всі мости Києва були заміновані на випадок прориву рф, — Резніков
-
Атакують Україну ракетами? РФ вивела в море носій "Калібрів", а на аеродромах зосередили 13 винищувачів
-
Росія програла війну в Чорному морі
-
У багатьох країнах світу пройшли акції на річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну
-
Ексклюзивні кадри: Зеленський показав, де живе вже рік
-
І він теж: в рф скаржаться, що штучний інтелект ненавидить "русскій мір"
-
У ЗСУ розповіли про співвідношення втрат на фронті рф та України
-
Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський
-
Внутрішні біженці заробляють менше середнього по Україні, — дослідження
-
"Начебто наступ, а довблять по нас": аудіоперехоплення ГУР
Ситуація на Запоріжжі
У Запорізькій ОВА звернулися до мешканців області з проханням не поширювати фото та відео, щоб не інформувати ворога про результати обстрілів. Також влада закликає перебувати в безпечних місцях під час оголошеної повітряної тривоги.
Раніше місцеві пабліки повідомляли про пересування на окупованій частині території Запорізької області ЗРК с-300.
"Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті на цей час все спокійно, прильотів не зафіксовано", — секретар міськради Запоріжжя.
"Прильоти" у Херсоні
У Херсоні повідомляють про "прильоти" у передмісті обласного центру. Обстріл відбувається з боку тимчасово окупованих Олешок.
Також над містом чули звуки польоту ворожих дронів.
Нагадаємо, у п'ятницю, 24 лютого, російська армія здійснила обстріл території поблизу міста Часів Яр Донецької області. Внаслідок ворожих атак є поранений. Території громади були обстріляні із застосуванням мінометів, артилерії та РСЗВ "Град".