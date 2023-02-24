Вибухи у Запоріжжі та Херсоні 24 лютого — що відомо

Влада регіонів закликає мешканців перебувати в безпечних місцях під час оголошеної повітряної тривоги

Увечері в п'ятницю, 24 лютого, у Запоріжжі під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Також звуки обстрілів було чутно у Херсоні.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Ситуація на Запоріжжі

У Запорізькій ОВА звернулися до мешканців області з проханням не поширювати фото та відео, щоб не інформувати ворога про результати обстрілів. Також влада закликає перебувати в безпечних місцях під час оголошеної повітряної тривоги.

Раніше місцеві пабліки повідомляли про пересування на окупованій частині території Запорізької області ЗРК с-300.

"Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті на цей час все спокійно, прильотів не зафіксовано", — секретар міськради Запоріжжя.

"Прильоти" у Херсоні

У Херсоні повідомляють про "прильоти" у передмісті обласного центру. Обстріл відбувається з боку тимчасово окупованих Олешок.

Також над містом чули звуки польоту ворожих дронів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 лютого, російська армія здійснила обстріл території поблизу міста Часів Яр Донецької області. Внаслідок ворожих атак є поранений. Території громади були обстріляні із застосуванням мінометів, артилерії та РСЗВ "Град".