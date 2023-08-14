Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Запорожье взрывы: обстрел ракетами С-300 arrow

В Запорожье взрывы: обстрел ракетами С-300

14 августа 2023 02:22
обновлено: 02:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вибухи в Запоріжжі вночі 14 серпня:
Взрывы ночью в городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Запорожье ночью, 14 августа, гремят взрывы. Перед этим предупреждали о запусках ракет С-300 в сторону города.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Обновлено 02:23. Раздаются взрывы в Запорожье.

Обновлено 02:26. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает об обстреле области. Также предупреждают о приближении БПЛА.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 02:29. Есть информация о повторных пусках по Запорожью.

Источник: Мое Запорожье

Также несколько минут назад раздавались повторные взрывы в городе.

Обновляется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Главные новости Украины 13 августа: Шольц о ракетах Taurus для Украины и обстрел Херсонщины

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз