Вибухи в Запоріжжі вночі 14 серпня:

Взрывы ночью в городе. Фото: google.com

В Запорожье ночью, 14 августа, гремят взрывы. Перед этим предупреждали о запусках ракет С-300 в сторону города.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 02:23. Раздаются взрывы в Запорожье.

Обновлено 02:26. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает об обстреле области. Также предупреждают о приближении БПЛА.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 02:29. Есть информация о повторных пусках по Запорожью.

Источник: Мое Запорожье

Также несколько минут назад раздавались повторные взрывы в городе.

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