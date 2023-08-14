Вибухи в Запоріжжі вночі 14 серпня:

В Запорожье взрывы: обстрел ракетами С-300
14 августа 2023 02:22
обновлено: 02:30
Взрывы ночью в городе. Фото: google.com
В Запорожье ночью, 14 августа, гремят взрывы. Перед этим предупреждали о запусках ракет С-300 в сторону города.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 02:23. Раздаются взрывы в Запорожье.
Обновлено 02:26. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает об обстреле области. Также предупреждают о приближении БПЛА.
Обновлено 02:29. Есть информация о повторных пусках по Запорожью.
Также несколько минут назад раздавались повторные взрывы в городе.
Обновляется...