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У Запоріжжі вибухи: обстріл ракетами С-300

14 серпня 2023 02:22
оновлено: 02:30
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Запоріжжі вночі 14 серпня:
Вибухи вночі в місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Запоріжжі вночі, 14 серпня, гримлять вибухи. Перед цим попереджали про запуски ракет С-300 в бік міста.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 02:23. Лунають вибухи в Запоріжжі. 

Оновлено 02:26. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє про обстріл області. Також попереджають про наближення БпЛА.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 02:29. Є інформація про повторні пуски по Запоріжжю.

Джерело: Моє Запоріжжя

Також кілька хвилин тому лунали повторні вибухи в місті.

Оновлюється...

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