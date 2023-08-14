Вибухи в Запоріжжі вночі 14 серпня:

У Запоріжжі вибухи: обстріл ракетами С-300
14 серпня 2023 02:22
оновлено: 02:30
Вибухи вночі в місті. Фото: google.com
В Запоріжжі вночі, 14 серпня, гримлять вибухи. Перед цим попереджали про запуски ракет С-300 в бік міста.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 02:23. Лунають вибухи в Запоріжжі.
Оновлено 02:26. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє про обстріл області. Також попереджають про наближення БпЛА.
Оновлено 02:29. Є інформація про повторні пуски по Запоріжжю.
Також кілька хвилин тому лунали повторні вибухи в місті.
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