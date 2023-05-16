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В Запорожье задержали экс-копа, который хотел присоединиться к ЧВК "Вагнер"

16 мая 2023 15:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Запорожье задержали экс-копа, который хотел присоединиться к ЧВК "Вагнер"
Задержание коллаборанта в Запорожье. Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Правоохранители задержали в Запорожье бывшего милиционера, пытавшегося бежать на оккупированную территорию , где хотел вступить в ряды ЧВК "Вагнер". Кроме того, предатель восхвалял "вагнеровцев" в соцсети.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Задержание предателя

В Запорожье Служба безопасности Украины во время контрдиверсионных мер был задержан мужчина, пытавшийся перейти на сторону врага.

Предателем оказался бывший сотрудник правоохранительных органов, уволенный из системы МВД за коррупцию еще в 2009 году.

Злоумышленнику после задержания объявили подозрение по ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины и отправили его под стражу.

Детали антиукраинской деятельности

Как установило следствие, бывший милиционер поддержал полномасштабное вторжение России и начал готовить план побега на оккупированную территорию в Мелитополь, чтобы присоединиться к частной военной компании "Вагнер".

Для этого изменник связался с бывшими коллегами, перешедшими на сторону врага.

Кроме того, предатель приступил к антиукраинской деятельности в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте", где создал группу для героизации "вагнеровцев" и их руководителя Евгения Пригожина.

Напомним, что в феврале правоохранители разоблачили военного ВСУ, который передавал России планы Сил операций.

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