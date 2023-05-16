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У Запоріжжі затримали екскопа, який хотів приєднатися до ПВК "Вагнер"

16 травня 2023 15:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Запоріжжі затримали екскопа, який хотів приєднатися до ПВК "Вагнер"
Затримання колаборанта у Запоріжжі. Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Правоохоронці затримали у Запоріжжі колишнього міліціонера, який намагався втекти на окуповану територію, де хотів вступити до лав ПВК "Вагнер". Крім того, зрадник вихваляв “вагнерівців” у соцмережі.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Затримання зрадника

У Запоріжжі Служба безпеки України під час контрдиверсійних заходів був затриманий чоловік, який намагався перейти на бік ворога.

Зрадником виявився колишній співробітник правоохоронних органів, якого звільнили із системи МВС за корупцію ще 2009 року.

Зловмиснику після затримання оголосили підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України і відправили його під варту.

Деталі антиукраїнської діяльності

Як встановило слідство, колишній міліціонер підтримав повномасштабне вторгнення Росії і почав готувати план втечі на окуповану територію, до Мелітополя, аби там приєднатися до приватної військової компанії "Вагнер".

Для цього зрадник зв’язався із колишніми колегами, які перейшли на бік ворога.

Крім того, зрадник розпочав антиукраїнську діяльність у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте", де створив групу для героїзації "вагнерівців" та їхнього керівника Євгена Пригожина.

Нагадаємо, що у лютому правоохоронці викрили військового ЗСУ, який передавав рф плани Сил операцій.

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