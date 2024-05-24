В Запорожской области раздавались взрывы — оккупанты убили мужчину

В Запорожской области раздавались взрывы — в результате атаки РФ погиб мужчина
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую область. В результате атаки по Пологовскому району погиб мужчина.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в пятницу, 24 мая.
Российский обстрел Запорожской области
В течение суток захватчики 376 раз ударили по Запорожской области. Под ударом противника были восемь населенных пунктов.
Враг нанес четыре авиационных удара по Новоандреевке, Малиновке и Гуляйполю. К тому же 130 беспилотников различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.
"23 обстрела из РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку и Гуляйполе. 219 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Преображенки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Степногорска", — подчеркнул Федоров.
Он добавил, что поступило 22 сообщения о разрушении жилья.
Напомним, российские оккупанты утром 24 мая обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским ударом оказалась Никопольщина.
Также 23 мая российские захватчики совершили массированный обстрел Харькова. В результате атаки была уничтожена государственная типография.
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