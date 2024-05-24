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В Запорожской области раздавались взрывы — в результате атаки РФ погиб мужчина

24 мая 2024 10:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Запорожской области раздавались взрывы — оккупанты убили мужчину
Последствия российского обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую область. В результате атаки по Пологовскому району погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в пятницу, 24 мая.

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Российский обстрел Запорожской области

В течение суток захватчики 376 раз ударили по Запорожской области. Под ударом противника были восемь населенных пунктов.

Враг нанес четыре авиационных удара по Новоандреевке, Малиновке и Гуляйполю. К тому же 130 беспилотников различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.

"23 обстрела из РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку и Гуляйполе. 219 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Преображенки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Степногорска", — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что поступило 22 сообщения о разрушении жилья.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты утром 24 мая обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским ударом оказалась Никопольщина.

Также 23 мая российские захватчики совершили массированный обстрел Харькова. В результате атаки была уничтожена государственная типография.

война
Запорожская область
обстрелы
оккупанты
Иван Федоров

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