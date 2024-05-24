У Запорізькій області лунали вибухи — окупанти вбили чоловіка

Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти вкотре обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки по Пологівському району загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у п'ятницю, 24 травня.

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Впродовж доби загарбники 376 разів ударили по Запорізькій області. Під ударом противника були вісім населених пунктів.

Ворог завдав чотири авіаційні удари по Новоандріївці, Малинівці та Гуляйполю. До того ж 130 безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

"23 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе. 219 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська", — наголосив Федоров.

Він додав, що надійшло 22 повідомлення про руйнування житла.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти зранку, 24 травня, обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим ударом опинилася Нікопольщина.

Також 23 травня російські загарбники здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено державну друкарню.