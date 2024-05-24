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У Запорізькій області лунали вибухи — внаслідок атаки РФ загинув чоловік

24 травня 2024 10:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Запорізькій області лунали вибухи — окупанти вбили чоловіка
Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вкотре обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки по Пологівському району загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у п'ятницю, 24 травня.

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Впродовж доби загарбники 376 разів ударили по Запорізькій області. Під ударом противника були вісім населених пунктів.

Ворог завдав чотири авіаційні удари по Новоандріївці, Малинівці та Гуляйполю. До того ж 130 безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

"23 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе. 219 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська", — наголосив Федоров.

Він додав, що надійшло 22 повідомлення про руйнування житла.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти зранку, 24 травня, обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим ударом опинилася Нікопольщина.

Також 23 травня російські загарбники здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено державну друкарню.

війна
Запорізька область
обстріли
окупанти
Іван Федоров

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