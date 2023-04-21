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В Запорожской области разбился российский вертолет: один пилот ликвидирован

21 апреля 2023 03:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Запорожской области разбился российский вертолет: один пилот ликвидирован
Российский вертолет Ка-52. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В оккупированной Кирилловке Запорожской области разбился российский вертолет Ка-52. Один пилот погиб.

Об этом сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Пляжи здесь так привлекательны, что не устоял даже рашистский вертолет — и с разгона так приземлился, что и частей не соберешь. Да и пилот буквально потерял голову от красоты Азовского побережья. Такой курортный сезон нам нравится. Давайте еще", — написал Федоров.

По словам очевидцев, два вертолета кружили над морем в районе базы отдыха "Золотой берег". Из-за туманной погоды один из российских Ка-52 не справился с управлением и самоликвидировался.

Напомним, возле российского города Тулы на автотрассе к временно оккупированному Крыму, в районе села Прудное, во время движения перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400.

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