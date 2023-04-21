В Запорожской области разбился российский вертолет: один пилот ликвидирован
В оккупированной Кирилловке Запорожской области разбился российский вертолет Ка-52. Один пилот погиб.
Об этом сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.
Тело вражеского пилота вынесло на центральный пляж Кирилловки.
"Пляжи здесь так привлекательны, что не устоял даже рашистский вертолет — и с разгона так приземлился, что и частей не соберешь. Да и пилот буквально потерял голову от красоты Азовского побережья. Такой курортный сезон нам нравится. Давайте еще", — написал Федоров.
По словам очевидцев, два вертолета кружили над морем в районе базы отдыха "Золотой берег". Из-за туманной погоды один из российских Ка-52 не справился с управлением и самоликвидировался.
Напомним, возле российского города Тулы на автотрассе к временно оккупированному Крыму, в районе села Прудное, во время движения перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400.