В Запорожской области разбился российский вертолет: один пилот ликвидирован

Российский вертолет Ка-52. Фото: УНИАН

В оккупированной Кирилловке Запорожской области разбился российский вертолет Ка-52. Один пилот погиб.

Об этом сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

Тело вражеского пилота вынесло на центральный пляж Кирилловки.

"Пляжи здесь так привлекательны, что не устоял даже рашистский вертолет — и с разгона так приземлился, что и частей не соберешь. Да и пилот буквально потерял голову от красоты Азовского побережья. Такой курортный сезон нам нравится. Давайте еще", — написал Федоров.

По словам очевидцев, два вертолета кружили над морем в районе базы отдыха "Золотой берег". Из-за туманной погоды один из российских Ка-52 не справился с управлением и самоликвидировался.

Напомним, возле российского города Тулы на автотрассе к временно оккупированному Крыму, в районе села Прудное, во время движения перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400.