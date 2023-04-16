Українські розвідники показали американський вертоліт Black Hawk у роботі

Спецпризначенці ГУР проводять тренування на гелікоптері Black Hawk. Фото: gur.gov.ua

Спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України використовують американський багатоцільовий вертоліт Black Hawk. Наразі гелікоптер уже застосовується під час бойових завдань.

Відео тренувань, яке відбулося на одному з напрямків фронту, оприлюднене на сайті ГУР.

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Спецпризначенці відпрацювали десантування бойових груп на поле бою, евакуацію, висадку з десантних тросів, а також нічні польоти.

Зазначається, що бойова машина значно випереджає радянські аналоги Ми-8 та Мі-24 практично за всіма характеристиками.

При цьому українські екіпажі освоїли Black Hawk швидко — знадобилися лічені години.

"Маючи досвід експлуатації Мі-8 та Мі-24, на "Чорному яструбі" ми полетіли в перший день, як його отримали. Просто сіли і виконали переліт", — розповідає льотчик.

Також у розвідці підкреслюють, що Black Hawk значно маневровіший за Мі-8, кращий у керуванні та виграє за швидкістю горизонтального польоту.

Вертоліт може перебувати в польоті безперервно близько трьох годин і подолати відстань у понад 600 кілометрів.

Вертоліт Black Hawk на озброєнні ГУР МО. Фото: gur.gov.ua

Цей тип гелікоптерів призначений для стрільби керованими і некерованими ракетами типу Hellfire, його використовують для підтримки піхоти та перевезення різноманітних вантажів.

"За останній рік рівень наших пілотів колосально виріс. Наразі Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу Black Hawk, близько 50 ударних вертольотів типу Apache, а також близько 40-60 вантажних вертольотів типу Chinook. Таку кількість ми могли би прийняти з мінімальним часом на перенавчання наших пілотів", — сказав перший пілот гелікоптера з позивним "Маестро".

У повідомленні також наголошується, що Black Hawk, який використовують спецпризначенці ГУР МО, вже бере активну участь у бойових діях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на озброєнні ГУР з’явився американський гелікоптер UH-60 Black Hawk.