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Українські розвідники показали американський вертоліт Black Hawk у роботі

16 квітня 2023 13:28
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Українські розвідники показали американський вертоліт Black Hawk у роботі
Спецпризначенці ГУР проводять тренування на гелікоптері Black Hawk. Фото: gur.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України використовують американський багатоцільовий вертоліт Black Hawk. Наразі гелікоптер уже застосовується під час бойових завдань. 

Відео тренувань, яке відбулося на одному з напрямків фронту, оприлюднене на сайті ГУР

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Спецпризначенці відпрацювали десантування бойових груп на поле бою, евакуацію, висадку з десантних тросів, а також нічні польоти.

Зазначається, що бойова машина значно випереджає радянські аналоги Ми-8 та Мі-24 практично за всіма характеристиками.

При цьому українські екіпажі освоїли Black Hawk швидко — знадобилися лічені години.

"Маючи досвід експлуатації Мі-8 та Мі-24, на "Чорному яструбі" ми полетіли в перший день, як його отримали. Просто сіли і виконали переліт", — розповідає льотчик.

Також у розвідці підкреслюють, що Black Hawk значно маневровіший за Мі-8, кращий у керуванні та виграє за швидкістю горизонтального польоту.

Вертоліт може перебувати в польоті безперервно близько трьох годин і подолати відстань у понад 600 кілометрів.

Вертоліт Black Hawk на озброєнні ГУР МО
Вертоліт Black Hawk на озброєнні ГУР МО. Фото: gur.gov.ua

Цей тип гелікоптерів призначений для стрільби керованими і некерованими ракетами типу Hellfire, його використовують для підтримки піхоти та перевезення різноманітних вантажів.

"За останній рік рівень наших пілотів колосально виріс. Наразі Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу Black Hawk, близько 50 ударних вертольотів типу Apache, а також близько 40-60 вантажних вертольотів типу Chinook. Таку кількість ми могли би прийняти з мінімальним часом на перенавчання наших пілотів", — сказав перший пілот гелікоптера з позивним "Маестро".

У повідомленні також наголошується, що Black Hawk, який використовують спецпризначенці ГУР МО, вже бере активну участь у бойових діях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на озброєнні ГУР з’явився американський гелікоптер UH-60 Black Hawk. 

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