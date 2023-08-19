В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города
19 августа 2023 03:49
обновлено: 04:04
Взрыв в ночном городе. Фото:
Ночью, 19 августа, РФ долгое время атаковала Украину беспилотниками. Во время продолжительной воздушной тревоги были слышны взрывы в Житомире. Угроза в регионе продолжается.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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