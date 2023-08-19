В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

Взрыв в ночном городе. Фото:

Ночью, 19 августа, РФ долгое время атаковала Украину беспилотниками. Во время продолжительной воздушной тревоги были слышны взрывы в Житомире. Угроза в регионе продолжается.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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