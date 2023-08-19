У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста
19 серпня 2023 03:49
оновлено: 04:04
Вибух у нічному місті. Фото: google.com
Вночі, 19 серпня, РФ довгий час атакувала Україну безпілотниками. Під час тривалої повітряної тривоги було чути вибухи в Житомирі. Загроза в регіоні ще триває.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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