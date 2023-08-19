У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

Вибух у нічному місті. Фото: google.com

Вночі, 19 серпня, РФ довгий час атакувала Україну безпілотниками. Під час тривалої повітряної тривоги було чути вибухи в Житомирі. Загроза в регіоні ще триває.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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