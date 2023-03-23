В Житомире задержали мужчину, который работал на ЧВК "Вагнер"

Задержание предателя в Житомире

Уроженец Херсонской области в Житомире собирал информацию для окупантов. Представителей ЧВК "Вагнер" интересовали места дислокации подразделений ВСУ и других важных военных объектов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Херсонский предатель в Житомире

Правоохранители задержали в Житомире уроженца Херсонской области, который работал на оккупантов.

Как выяснило следствие, коллаборант сотрудничал с ЧВК "Вагнер".

Детали антиукраинской деятельности

Мужчина связался с "вагнеровцами" из-за запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте".

Для россиян украинский предатель собирал информацию о месте дислокации подразделений ВСУ в городе, координаты важных военных объектов и т.д.

Все собранные сведения коллаборант наносил на карту, которую затем фотографировал и передавал изображение россиянам.

Активнее всего предатель работал на ППК "Вагнер" в сентябре-октябре прошлого года.

Подозрение "Снарову"

Известно, что херсонский предатель, работавший на оккупантов в Житомире, получил позывной "Снаров".

А от украинской правоохранительной системы коллаборант получил подозрение в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним, что в Краматорске обнаружили предателя, корректировавшего российские ракетные удары по городу.

Фото: Житомирская областная прокуратура