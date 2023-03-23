В Житомире задержали мужчину, который работал на ЧВК "Вагнер"
Уроженец Херсонской области в Житомире собирал информацию для окупантов. Представителей ЧВК "Вагнер" интересовали места дислокации подразделений ВСУ и других важных военных объектов.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Херсонский предатель в Житомире
Правоохранители задержали в Житомире уроженца Херсонской области, который работал на оккупантов.
Как выяснило следствие, коллаборант сотрудничал с ЧВК "Вагнер".
Детали антиукраинской деятельности
Мужчина связался с "вагнеровцами" из-за запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте".
Для россиян украинский предатель собирал информацию о месте дислокации подразделений ВСУ в городе, координаты важных военных объектов и т.д.
Все собранные сведения коллаборант наносил на карту, которую затем фотографировал и передавал изображение россиянам.
Активнее всего предатель работал на ППК "Вагнер" в сентябре-октябре прошлого года.
Подозрение "Снарову"
Известно, что херсонский предатель, работавший на оккупантов в Житомире, получил позывной "Снаров".
А от украинской правоохранительной системы коллаборант получил подозрение в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Напомним, что в Краматорске обнаружили предателя, корректировавшего российские ракетные удары по городу.
Фото: Житомирская областная прокуратура