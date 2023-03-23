У Житомирі затримали чоловіка, який працював на ПВК "Вагнер"
Уродженець Херсонської області у Житомирі збирав інформацію для окупантів. Представників ПВК "Вагнер" цікавили місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших важливих військових об’єктів.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Херсонський зрадник у Житомирі
Правоохоронці затримали у Житомирі уродженця Херсонської області, який працював на окупантів.
Як з’ясувало слідство, колаборант співпрацював із ПВК "Вагнер".
Деталі антиукраїнської діяльності
Чоловік зв’язався із "вагнерівцями" через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте".
Для росіян український зрадник збирав інформацію промісця дислокації підрозділів ЗСУ в місті, координати важливих військових об’єктів та ін.
Усі зібрані відомості колаборант наносив на карту, яку потім фотографував і передавав зображення росіянам.
Найактивніше зрадник працював на ПВК "Вагнер" у вересні-жовтні минулого року.
Підозра "Снарову"
Відомо, що херсонський зрадник, який працював на окупантів у Житомирі, отримав позивний "Снаров".
А від української правоохоронної системи колаборант отримав підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Нагадаємо, що у Краматорську виявили зрадника, який коригував російські ракетні удари по місту.
Фото: Житомирська обласна прокуратура