У Житомирі затримали чоловіка, який працював на ПВК "Вагнер"

Затримання зрадника у Житомирі

Уродженець Херсонської області у Житомирі збирав інформацію для окупантів. Представників ПВК "Вагнер" цікавили місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших важливих військових об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Херсонський зрадник у Житомирі

Правоохоронці затримали у Житомирі уродженця Херсонської області, який працював на окупантів.

Як з’ясувало слідство, колаборант співпрацював із ПВК "Вагнер".

Деталі антиукраїнської діяльності

Чоловік зв’язався із "вагнерівцями" через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте".

Для росіян український зрадник збирав інформацію промісця дислокації підрозділів ЗСУ в місті, координати важливих військових об’єктів та ін.

Усі зібрані відомості колаборант наносив на карту, яку потім фотографував і передавав зображення росіянам.

Найактивніше зрадник працював на ПВК "Вагнер" у вересні-жовтні минулого року.

Підозра "Снарову"

Відомо, що херсонський зрадник, який працював на окупантів у Житомирі, отримав позивний "Снаров".

А від української правоохоронної системи колаборант отримав підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, що у Краматорську виявили зрадника, який коригував російські ракетні удари по місту.

Фото: Житомирська обласна прокуратура