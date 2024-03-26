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В ВСУ назвали направления, которые РФ штурмует больше всего, — данные Генштаба

26 марта 2024 07:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ВСУ назвали направления, которые РФ штурмует больше всего, — данные Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений. Больше всего оккупанты наступают на Лиманском и Новопавловском направлениях, но Силы обороны сдерживают врага.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ во вторник, 26 марта.

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Ситуация на направлениях

На Купянском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

Однако уже на Лиманском направлении враг давил больше, наши защитники отразили 15 атак оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Раздоловка и севернее Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении отбиты четыре вражеских атаки в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области.

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Украинский военный на фронте. Фото: Генштаба ВСУ

На Авдеевском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайское Донецкой области. Все безуспешно.

Больше всего вражды штурмов пришлось на Новопавловское направление. За последние сутки Силы обороны отразили 22 попытки армии РФ прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Михайловка.

На Ореховском направлении враг четырежды атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Но за прошедшие сутки наступательных действий не вел.

Удары ВСУ по оккупантам

В ведомстве рассказали, что Силы обороны не только мужественно сдерживают атаки врага, но и наносят им немалые потери. Так, за прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Украинские танкисты на поле боя. Фото: 56-я ОМПБр

В то же время подразделения ракетных войск также уничтожили:

  • одно средство противовоздушной обороны,
  • одно артиллерийское средство,
  • одну станцию РЭБ,
  • один район сосредоточения личного состава,
  • одну станцию управления БпЛА противника.

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Скриншот сводки Генштаба ВСУ

Потери оккупантов по состоянию на 26 марта

  • личного состава — около 438 160 (+770) человек;
  • танков — 6 893 (+6) единицы;
  • боевых бронированных машин — 13 207 (+24) единиц;
  • артиллерийских систем — 10 904 (+27) единицы;
  • РСЗО —1 019 (+1) единиц;
  • средств ПВО — 727 (+1) единиц;
  • самолетов — 347 (+0) единиц;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 8 553
  • (+14) единицы;
  • крылатых ракет — 2 014 (+4) единиц;
  • кораблей — 26 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 14 498 (+44) единиц;
  • специальной техники — 1 789 (+4) единиц.
втрати окупантів 26 березня
Потери оккупантов по состоянию на 26 марта. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно в Харьковской области пограничникам удалось из миномета поразить один из захваченных оккупантами экскаваторов, который использовался для рытья фортификационных сооружений врага.

Кроме того, украинские воины Национальной гвардии бригады "Буревій" нанесли успешный удар по вражеской пехоте, которая ехала в боевой машине.

россияне
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война в Украине
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