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У ЗСУ назвали напрямки, які РФ штурмує найбільше, — дані Генштабу

26 березня 2024 07:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ЗСУ назвали напрямки, які РФ штурмує найбільше, — дані Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Найбільше окупанти наступають на Лиманському та Новопавлівському напрямках, але Сили оборони стримують ворога.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у вівторок, 26 березня. 

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Ситуація на напрямках 

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

Проте вже на Лиманському напрямку ворог тиснув більше, наші захисники відбили 15 атак окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області. 

На Бахмутському напрямку відбито чотири ворожих атаки в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

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Український військовий на фронті. Фото: Генштабу ЗСУ

На Авдіївському напрямку окупанти атакували чотири рази в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області. Все безуспішно.

Найбільше ворожи штурмів припало на Новопавлівський напрямок. За останню добу Сили оборони відбили 22 спроби армії РФ прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Михайлівка.  

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Але протягом минулої доби наступальних дій не вів.  

Удари ЗСУ по окупантах 

У відомстві розповіли, що Сили оборони не лише мужньо стримують атаки ворога, а й завдають їм чималих втрат. Так, протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по дев'ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Українські танкісти на полі бою. Фото: 56 ОМПБр

 Водночас підрозділи ракетних військ також знищили:

  • один засіб протиповітряної оборони, 
  • один артилерійський засіб,
  • одну станцію РЕБ, 
  • один район зосередження особового складу,
  • одну станцію керування БпЛА противника. 

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Скриншот зведення Генштабу ЗСУ

Втрати окупантів станом на 26 березня

  • особового складу — близько 438 160 (+770) осіб;
  • танків — 6 893 (+6) одиниці;
  • бойових броньованих машин — 13 207 (+24) одиниць;
  • артилерійських систем — 10 904 (+27) одиниці;
  • РСЗВ — 1 019 (+1) одиниць;
  • засобів ППО — 727 (+1) одиниць;
  • літаків — 347 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8 553
    (+14) одиниці;
  • крилатих ракет — 2 014 (+4) одиниць;
  • кораблів — 26 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14 498 (+44) одиниць;
  • спеціальної техніки — 1 789 (+4) одиниць.
втрати окупантів 26 березня
Втрати окупантів 26 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині прикордонникам вдалося з міномета вразити один із захоплених окупантами екскаваторів, який використовувався для риття фортифікаційних споруд ворога.

Крім того, українські воїни Національної гвардії бригади "Буревій" завдали успішного удару по ворожій піхоті, яка їхала у бойовій машині.

росіяни
обстріли
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
фронт

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