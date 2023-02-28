В ВСУ объяснили, почему рф отказалась от атаки на Украину 24 февраля
На годовщину вторжения российские войска не совершили массированного ракетного удара по Украине. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это, вероятно, связано с тем, что рф не могла себе этого позволить. Фактически, атаки противника зависят от количества подготовленных ракет.
Об этом Игнат сообщил в эфире телемарафона.
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Атака на Украину
Игнат отметил, что в рф много кораблей-носителей крылатых ракет в Черном море, и их суммарный залп составляет более 40 ракет. Однако, "ни раз такое количество "Калибров" не вылетало из кораблей в Черном море". По его мнению, это связано с тем, что рф не могла себе позволить совершить массированный ракетный удар на данный момент.
В ответ на вопрос, почему 24 февраля не было массированной ракетной атаки РФ по Украине, Игнат отметил, что скорее всего они не могут себе этого позволить. Согласно его словам, это связано с тактикой и стратегией россии.
"Вопрос в том, что они могут себе позволить в данный период выпустить по Украине", — сказал он.
Напомним, враг все чаще использует по наземным целям ракеты, предназначенные для сбивания воздушных аэродинамических целей. Это свидетельствует об уменьшении запасов баллистических ракет.
Также мы писали, что российские запасы ракет значительно снизились с начала полномасштабного вторжения в Украину. РФ потратила значительную часть "Калибров", баллистических "Искандеров" и иранских дронов, однако все еще имеет достаточное количество ракет С-300 и крылатых "Искандеров".