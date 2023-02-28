У ЗСУ пояснили, чому рф відмовилася від атаки на Україну 24 лютого

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

На річницю вторгнення російські війська не здійснили масованого ракетного удару по Україні. За словами спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це, ймовірно, пов'язано з тим, що росія не могла собі цього дозволити. Фактично атаки противника залежать від кількості підготовлених ракет.

Про це Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

Атака на Україну

Гнат зазначив, що в росії багато кораблів-носіїв крилатих ракет у Чорному морі, і їх сумарний залп становить понад 40 ракет. Однак, "жодного разу така кількість "Калібрів" не вилітала з кораблів у Чорному морі". На його думку, це пов'язано з тим, що росія не могла собі дозволити зробити масований ракетний удар на цей час.

У відповідь на запитання, чому 24 лютого не було масованої ракетної атаки РФ по Україні, Ігнат зазначив, що, найімовірніше, вони не можуть собі цього дозволити. За його словами, це пов'язано з тактикою та стратегією росії.

"Питання у тому, що вони можуть собі дозволити у цей період випустити по Україні", — сказав він.

Нагадаємо, ворог все частіше використовує за наземними цілями ракети, призначені для збивання повітряних аеродинамічних цілей. Це свідчить про зменшення запасів балістичних ракет.

Також писали, що російські запаси ракет значно знизилися з початку повномасштабного вторгнення в Україну. РФ витратила значну частину "Калібрів", балістичних "Іскандерів" та іранських дронів, проте все ще має достатню кількість ракет С-300 та крилатих "Іскандерів".