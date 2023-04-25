В ВСУ объяснили, сколько длится обучение после мобилизации в Украине

Боец Вооруженных сил Украины. Фото: ВСУ

С начала 2022 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, что означает, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву и могут быть отправлены на фронт, даже если они не имеют опыта военной службы. После мобилизации мужчины проходят обязательное обучение, продолжительность которого зависит от их специальности и может составлять от одного до двух месяцев.

Об этом сообщил Заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск полковник Виктор Люльчак

Читайте также:

Обучение после мобилизации

Обучение включает в себя базовую и профессиональную общевойсковую подготовку.

В апреле текущего года в Украине проходят согласования в центрах подготовки Десантно-штурмовых войск, а также открываются новые школы подготовки. Виктор Люльчак, отмечает, что все мобилизованные военнослужащие должны пройти обязательное обучение перед отправкой на фронт, чтобы получить базовые навыки и знания.

Люльчак уточняет, что сроки обучения зависят от того, нужна ли только базовая общевойсковая подготовка или также необходима профессиональная подготовка.

"Это два месяца, или как минимум один месяц", — утверждает Люльчак.

Военный также сообщает, что в настоящее время Командование десантно-штурмовых войск продолжает наращивать численность личного состава и вводить новые подразделения в соответствии с вызовами обороны Украины от оккупантов.

Несмотря на это, Люльчак не уточняет точное количество военнослужащих в своих рядах. Он подчеркивает, что целью Командования является обеспечение безопасности Украины и защита ее территориальной целостности, а также противодействие оккупантам.

Напомним, что в украинских вузах увеличилось количество студентов платной формы обучения: в этом году количество новых "контрактников" выросло почти на 40%, а если выделить мужчин — на 82%. Такой рост может быть связан с попытками избежать мобилизации.