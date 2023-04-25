У ЗСУ пояснили, скільки триває навчання після мобілізації в Україні

Боєць Збройних Сил України. Фото: ВСУ

З початку 2022 року в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що означає, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають призову та можуть бути відправлені на фронт, навіть якщо вони не мають досвіду військової служби. Після мобілізації чоловіки проходять обов'язкове навчання, тривалість якого залежить від їхньої спеціальності та може становити від одного до двох місяців.

Про це повідомив заступник начальника штабу командування десантно-штурмових військ полковник Віктор Люльчак.

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Навчання після мобілізації

Навчання включає базову і професійну загальновійськову підготовку.

У квітні поточного року в Україні відбуваються узгодження у центрах підготовки Десантно-штурмових військ, а також відкриваються нові школи підготовки. Віктор Люльчак зазначає, що всі мобілізовані військовослужбовці мають пройти обов'язкове навчання перед відправкою на фронт, щоб здобути базові навички та знання.

Люльчак уточнює, що терміни навчання залежать від того, чи потрібна лише базова загальновійськова підготовка або також потрібна професійна підготовка.

"Це два місяці, або щонайменше один місяць", — стверджує Люльчак.

Військовий також повідомляє, що наразі Командування десантно-штурмових військ продовжує нарощувати чисельність особового складу та вводити нові підрозділи відповідно до викликів оборони України від окупантів.

Попри це, Люльчак не уточнює точну кількість військовослужбовців у своїх лавах. Він наголошує, що метою Командування є забезпечення безпеки України та захист її територіальної цілісності, а також протидія окупантам.

Нагадаємо, що в українських вишах збільшилася кількість студентів платної форми навчання: цього року кількість нових "контрактників" зросла майже на 40%, а якщо виділити чоловіків — на 82%. Таке зростання може бути пов'язане зі спробами уникнути мобілізації.