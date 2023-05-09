В ВСУ рассказали, изменилась ли обстановка в Бахмуте после обстрела фосфором

Украинский военный во время выполнения боевого задания в Бахмуте. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Россияне не оставляют попыток захватить Бахмут. Оккупанты начали применять запрещенные фосфорные бомбы, однако это не изменило стратегического положения ни украинских сил, ни сил врага в городе.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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"Враг в течение всей войны нарушил все возможные и невозможные правила ведения войны, в том числе и в применении оружия — от противопехотных мин до фосфорных боеприпасов", — отметил Череватый.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, это очень усложняло оборону, но еще раз подчеркнуло невероятное мужество, героизм и стойкость украинских воинов.

"Несмотря на подлость врага в ведении боевых действий, наши воины выстояли. И это не изменило стратегического положения ни наших сил, ни врага. Наши позиции остаются, мы стоим", — заявил Череватый.

Почему россияне используют фосфор в войне

Череватый объяснил, что враг использует фосфорные бомбы не из-за так называемого "снарядного голода", а из-за своей подлости. По его словам, никакой "нехватки боеприпасов" у врага нет.

"Только за последние сутки, 8 мая, оккупанты на Бахмутском и Линаманно-Купянском направлении применили более 34 тысяч снарядов. Так о каком "снарядном голоде" идет речь?" — отметил Череватый.

Что предшествовало

5 мая Силы специальных операций показали кадры ночного обстрела Бахмута. Тогда оккупанты использовали запрещенные фосфорные боеприпасы, в результате чего город просто пылал.

"Мы выстояли! Месть не за горами! Кадры ночного обстрела Бахмута фосфорными боеприпасами", — говорят в ССО.

Напомним, недавно советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опубликовал видео из Бахмута, где российская армия сейчас использует все имеющееся вооружение, пытаясь полностью уничтожить этот город. Он призвал пересмотреть эти кадры всем, кто призывает Украину к мирным переговорам с РФ.