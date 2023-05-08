Росія знищує Бахмут: Подоляк показав моторошне відео

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента України

Усім, хто закликає Україну до переговорів, радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк пропонує переглянути відео з Бахмута Донецької області. Російська армія зараз використовує усе наявнє озброєння, намагаючись повністю знищити це місто.

Михайло Подоляк оприлюднив відео у своєму Twitter. При цьому додав, що це не кадри з часів Другої світової війни, це відео зняте просто зараз в XXI столітті.

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"Це не Друга світова, а тут і зараз. Це те, що робить Росія. Це Бахмут у ХХІ столітті… Гуманізм, міжнародне право, мирні переговори і треба щось шукати за столом перемовин? Коли вкотре будуть сказані ритуальні слова, просто перегляньте "кіно" про "русский мир" у Бахмуті", — написав Подоляк.

Це не Друга світова, а тут і зараз. Це те, що робить Росія. Це #Бахмут у ХХІ столітті… Гуманізм, міжнародне право, мирні переговори і треба щось шукати за столом перемовин? Коли вкотре будуть сказані ритуальні слова, просто перегляньте «кіно» про «руський мир» у Бахмуті. https://t.co/WiHm7w6Rll — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 7, 2023

Битва за Бахмут

Інтенсивні бої в районі Бахмута почалися в липні 2022 року. У Генштабі ЗСУ кажуть, що на захоплення Бахмута РФ кинула найпідготовленіші частини регулярних військ і вагнерівців, більшу частину артилерії окупантів зосереджено саме на цьому напрямку.

5 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що окупанти намагаються щосили взяти Бахмут під контроль до 9 травня.

Нагадаємо, командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський побував на сході. Він обговорив оборону міста Бахмут та дії для максимального знищення окупантів з ПВК "Вагнер".

Сирський характеризує ситуацію на східному фронті як напружену, однак контрольовану. Він розповів, що російські окупанти останніми днями збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, а також почали використовувати удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.