У ЗСУ розповіли, чи змінилася обстановка в Бахмуті після обстрілу фосфором

Український військовий під час виконання бойового завдання у Бахмуті. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Росіяни не залишають спроб захопити Бахмут. Окупанти почали застосовувати заборонені фосфорні бомби, однак це не змінило стратегічного положення ні українських сил, ні сил ворога в місті.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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"Ворог протягом всієї війни порушив усі можливі та неможливі правила ведення війни, у тому числі й в застосуванні зброї — від протипіхотних мін до фосфорних боєприпасів", — зазначив Череватий.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ, це дуже ускладнювало оборону, але ще раз підкреслило неймовірну мужність, героїзм і стійкість українських воїнів.

"Попри підлість ворога у веденні бойових дій, наші воїни вистояли. І це не змінило стратегічного положення ні наших сил, ні ворога. Наші позиції залишаються, ми стоїмо", — заявив Череватий.

Чому росіяни застосовують фосфор у війні

Череватий пояснив, що ворог використовує фосфорні бомби не через так званий "снарядний голод", а через свою підлість. За його словами, ніякої "нестачі боєприпасів" у ворога немає.

"Лише за останню добу, 8 травня, окупанти на Бахмутському та Линаманно-Куп'янському напрямку застосували понад 34 тисяч снарядів. То про який "снарядний голод" йде мова", — зазначив Череватий.

Що передувало

5 травня Сили спеціальних операцій показали кадри нічного обстрілу Бахмута. Тоді окупанти використали заборонені фосфорні боєприпаси, внаслідок чого місто просто палало.

"Ми вистояли! Помста не за горами! Кадри нічного обстрілу Бахмута фосфорними боєприпасами", — кажуть в ССО.

Нагадаємо, нещодавно радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк опублікував відео з Бахмута, де російська армія зараз використовує усе наявне озброєння, намагаючись повністю знищити це місто. Він закликав переглянути ці кадри усім, хто закликає Україну до мирних переговорів з РФ.