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В ВСУ рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на контрнаступление

6 июня 2023 12:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ВСУ рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на контрнаступление
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: poglyad.tv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинское военное командование заранее предусматривало возможные действия российских оккупантов по подрыву Каховской ГЭС в Херсонской области. Такие действия захватчиков не остановят контрнаступление Сил обороны.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии "Укринформу".

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Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на украинское контрнаступление

"Что касается Каховской ГЭС, военное командование заблаговременно предусматривало вражеские действия, в том числе и действия по подрыву Каховской ГЭС. Есть соответствующие расчеты, которые известны военному командованию относительно вреда, который может наступить в результате разлива воды. Сейчас соответствующим командованием на этом направлении принимаются меры в первую очередь по безопасности гражданского населения совместно с руководителями государственной власти на местах", — рассказал Наев.

По его словам, военное командование полностью учитывало и такие вражеские коварные действия. Наев подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС не должен навредить контрнаступлению Украины в тех направлениях, где может быть разлив воды.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника подорванной россиянами Каховской ГЭС.

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