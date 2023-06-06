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У ЗСУ розповіли, як підрив Каховської ГЕС вплине на контрнаступ

6 червня 2023 12:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ЗСУ розповіли, як підрив Каховської ГЕС вплине на контрнаступ
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: poglyad.tv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українське військове командування завчасно передбачало можливі дії російських окупантів щодо підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. Такі дії загарбників не зупинять контрнаступ Сил оборони.

Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі "Укрінформу".

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"Що стосується Каховської ГЕС, військове командування завчасно передбачало ворожі дії, в тому числі і дії щодо підриву Каховської ГЕС. Є відповідні розрахунки, які відомі військовому командуванню щодо шкоди, яка може настати внаслідок розливу води. Зараз відповідним командуванням на цьому напрямку вживаються заходи в першу чергу щодо безпеки цивільного населення спільно з керівниками державної влади на місцях", — розповів Наєв.

За його словами, військове командування повністю враховувало й такі ворожі підступні дії. Наєв наголосив, що підрив Каховської ГЕС не повинен зашкодити контрнаступу України на тих напрямках, де може бути розлив води.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

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