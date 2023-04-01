Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В ВСУ рассказали о следующих ракетных атаках россиян по Украине arrow

В ВСУ рассказали о следующих ракетных атаках россиян по Украине

1 апреля 2023 18:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ракетный обстрел
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Военный аналитик и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что несмотря на уменьшение запаса ракет высокой точности и дальнобойных ракет у российских захватчиков, они продолжают обстрелы украинских городов. Согласно его оценке, на данный момент у россии достаточно ракет, включая Х-555, Х-101, "Калибры" и "Кинжалы", чтобы продолжать обстрелы. 

Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также:

Ракетные обстрелы

Гетьман считает, что россия не сможет продолжать массированные атаки, поскольку у нее осталось только около 15% ракет от исходного количества, а ее промышленность может производить не более 50 ракет всех типов в месяц.

В связи с этим, аналитик полагает, что российские захватчики будут вынуждены использовать свои запасы более экономно, чтобы продолжать террор украинского населения. Он также отмечает, что россия не смогла добиться своей цели и разрушить украинскую энергосистему в результате массированных обстрелов в последние месяцы.

Несмотря на это, Гетьман призывает украинское население оставаться осторожным и бдительным, поскольку россия может использовать оставшиеся ракеты для малых, но не менее опасных атак. Он также подчеркивает, что украинская армия продолжает действовать в рамках международных законов, не используя оружие по населенным пунктам, в отличие от российских захватчиков, которые нарушают все нормы международного гуманитарного права.

Напомним, что за двое суток российские оккупанты атаковали 25 населенных пунктов Запорожской области. В результате массированных обстрелов ранения получили мирные жители.

Две российские ракеты С-300 попали по территории предприятия в Запорожье. В результате обстрела разрушено админздание, повреждены окна, двери и фасады в прилегающих помещениях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB