В ВСУ рассказали о следующих ракетных атаках россиян по Украине

Ракетный обстрел

Военный аналитик и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что несмотря на уменьшение запаса ракет высокой точности и дальнобойных ракет у российских захватчиков, они продолжают обстрелы украинских городов. Согласно его оценке, на данный момент у россии достаточно ракет, включая Х-555, Х-101, "Калибры" и "Кинжалы", чтобы продолжать обстрелы.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Ракетные обстрелы

Гетьман считает, что россия не сможет продолжать массированные атаки, поскольку у нее осталось только около 15% ракет от исходного количества, а ее промышленность может производить не более 50 ракет всех типов в месяц.

В связи с этим, аналитик полагает, что российские захватчики будут вынуждены использовать свои запасы более экономно, чтобы продолжать террор украинского населения. Он также отмечает, что россия не смогла добиться своей цели и разрушить украинскую энергосистему в результате массированных обстрелов в последние месяцы.

Несмотря на это, Гетьман призывает украинское население оставаться осторожным и бдительным, поскольку россия может использовать оставшиеся ракеты для малых, но не менее опасных атак. Он также подчеркивает, что украинская армия продолжает действовать в рамках международных законов, не используя оружие по населенным пунктам, в отличие от российских захватчиков, которые нарушают все нормы международного гуманитарного права.

Напомним, что за двое суток российские оккупанты атаковали 25 населенных пунктов Запорожской области. В результате массированных обстрелов ранения получили мирные жители.

Две российские ракеты С-300 попали по территории предприятия в Запорожье. В результате обстрела разрушено админздание, повреждены окна, двери и фасады в прилегающих помещениях.