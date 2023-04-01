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Оккупанты атаковали более 20 населенных пунктов Запорожской области: детали

1 апреля 2023 14:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Последствия российского обстрела
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За двое суток российские оккупанты атаковали 25 населенных пунктов Запорожской области. В результате массированных обстрелов ранения получили мирные жители.

Об этом сообщает ГУ НП в Запорожской области.

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Населенные пункты, которые оказались под вражеским огнем: Запорожье, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Новояковлевка, Разумовка, Гуляйпольское, Новоандреевка, Белогорье, Святопетровка, Староукраинка, Затишье, Полтавка, Новоданиловка, Преображенка, Новодаровка, Степногорск, Каменское, Малые Щербаки, Степное, Плавные.

"Вражеским огнем повреждена гражданская инфраструктура, территория кладбища, разрушены частные дома в областном центре и селах Запорожского, Пологовского и Васильевского районов. Всего полицейские задокументировали 76 сообщений о разрушениях", — говорится в сообщении.

Две российские ракеты С-300 попали по территории предприятия в Запорожье. В результате обстрела разрушено админздание, повреждены окна, двери и фасады в прилегающих помещениях.

Последствия российского обстрела

Оккупанты произвели еще один обстрел территории областного центра посреди белого дня. Войска рф попали ракетой "Искандер" по территории кладбища. Обломками и взрывной волной были повреждены крыши, окна, двери и хозяйственные постройки частных домов, расположенных рядом с местом попадания.

Последствия российского обстрела

Последствия российского обстрела

В результате обстрела ранены пять человек, из них — трое мужчин и две женщины.

"Пригород Запорожья также подвергся вражеской атаке. Пострадали гражданская и жилая инфраструктуры сел Разумовка и Нижняя Хортица. Армия рашистов нанесла удары четырьмя реактивными снарядами РСЗО "Смерч". Попадания зафиксированы на территориях частного сектора, детского сада и фермерского хозяйства", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела

Последствия российского обстрела

Последствия российского обстрела

Последствия российского обстрела

Оккупанты также совершили авиационную атаку на Орехов. Удар пришелся по территории объекта критической инфраструктуры. В результате обстрела ранения получили двое местных жителей.

Последствия российского обстрела

Последствия российского обстрела

Последствия российского обстрела

Все военные преступления задокументированы правоохранителями.

Напомним, 30 марта российский противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов по территории Украины, а также произвел более 20 обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня. Эти атаки не принесли желаемых результатов в боевых действиях, но продолжают наносить ущерб мирному населению.

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