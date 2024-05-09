В ВСУ ответили, действительно ли оккупанты захватили Красногоровку на Донетчине
Военный Сергей Цехоцкий заявил, что российские новости о захвате Красногоровки Донецкой области — очередной фейк оккупантов. Заверил, что населенный пункт полностью находится под контролем Вооруженных Сил Украины.
Об этом офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка в эфире телемарафона.
Что происходит в Красногоровке Донецкой области
"Вчера уже по всем российским пабликам было, что красногоровка захвачена. Никакой серой зоны нет. Красногоровка под контролем ВСУ", — сказал Цехоцкий, отрицая захват Красногоровки.
Он добавил, что единственное, что удалось оккупантам, — это зайти небольшой группой на территорию завода, который находится на востоке города. Однако украинские военные оперативно отреагировали на эти попытки и предотвратили дальнейшие действия врага.
"Мы очень оперативно отреагировали, отрезали логистические пути, взяли под контроль всю дорогу и подходы к заводу. В сутки здесь уничтожено более 7 десятков оккупантов", — сказал Цехоцкий.
Напомним, эксзамминистра по вопросам ТОТ рассказал о вероятности потерять Донетчину.
Добавим, оккупанты совершили тактическое продвижение к северо-западу от Авдеевки в районе Архангельского.
Также российская артиллерия в Часовм Яру Донецкой области работает и днем, и ночью. Там одна из самых сложных ситуаций.
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