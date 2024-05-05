Окупанти здійснили тактичне просування на північний захід від Авдіївки — деталі від ISW

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російські окупанти здійснили тактичне просування на північний захід від Авдіївки в районі Архангельського в ніч на суботу, 4 травня. Ймовірно, це сталося після рішення України вивести війська з цього району у п'ятницю, 3 травня.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Російський мілблогер опублікував 4 травня кадри, на яких, як повідомляється, солдати російського батальйону "Лавина" 132-ї мотострілецької бригади підіймають прапор в Архангельському.

"ISW визначила географічну локалізацію цих кадрів у північній частині Архангельського. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 4 травня, вказують на те, що російські війська просунулися на східні околиці Архангельського. За оцінками ISW, захоплення Росією Архангельського також вказує на те, що російські війська, ймовірно, контролюють Керамік і Новокалинове", — йдеться у звіті.

Населені пункти на захід від Авдіївки. Фото: ISW

На опублікованих 3 травня геолокаційних відеозаписах видно, що українські війська відійшли з північної частини Архангельського. Російські мілблогери стверджують, що окупанти просунулися в селище в ніч з 3 на 4 травня після відходу українських військ. Один з них наголошував, що загарбники проводили наступальні операції з метою захоплення Архангельського в декілька етапів.

Аналітики зазначили, що українські сили, можливо, вирішили обміняти простір на час, очікуючи на прибуття масштабної допомоги від США на фронт у найближчі тижні.

В ISW наголошують, що окупанти вирішили використати тактичну ситуацію на північний захід від Авдіївки, адже це є розумним кроком, однак їхня кінцева мета на цій ділянці фронту залишається незрозумілою.

"Російські війська, схоже, вирішили використати зону, де вони, найімовірніше, отримають тактичні переваги в найближчому майбутньому, але незрозуміло, чи будуть вони продовжувати рух на північ до Торецька, чи повернуться до свого попереднього фокуса на Покровськ на північному заході", — йдеться у звіті.

Аналітики припустили, що окупанти, ймовірно, продовжуватимуть наступати на північний захід від Авдіївки, доки існуватимуть можливості для використання тактичної ситуації в цьому регіоні.

Нагадаємо, російські війська можуть почати наступ на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, аби доповнити операції в районі Часів Яру. Це може вимагати від російських військ тактичної паузи для концентрації сил.

Також бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали знищення окупантів за допомогою дронів. Вони розповіли про обстановку на Авдіївському напрямку.