У ЗСУ відповіли, чи дійсно окупанти захопили Красногорівку на Донеччині

Українські військові. Фото: Генштаб

Військовий Сергій Цехоцький заявив, що російські новини про захоплення Красногорівки на Донеччині — черговий фейк окупантів. Запевнив, що населений пункт перебуває повністю під контролем Збройних Сил України.

Про це офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка в ефірі телемарафону.

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"Вчора вже по всіх російських пабліках було, що красногорівка захоплена. Ніякої сірої зони немає. Красногорівка під контролем ЗСУ", — сказав Цехоцький, заперечуючи захоплення Красногорівки.

Він додав, що єдине, що вдалося окупантам — це зайти невеликою групою на територію заводу, що знаходиться на сході міста. Однак, українські військові оперативно відреагували на ці спроби і запобігли подальшим діям ворога.

"Ми дуже оперативно відреагували, відрізали логістичні шляхи, взяли під контроль всю дорогу і підходи до заводу. За добу тут знищено більше 7 десятків окупантів", — сказав Цехоцький.

Нагадаємо, ексзаступник міністра з питань ТОТ розповів про ймовірність втратити Донеччину.

Додамо, окупанти здійснили тактичне просування на північний захід від Авдіївки в районі Архангельського.

Також російська артилерія у Часовому Яру Донецької області працює і вдень, і вночі. Наразі там одна з найскладніших ситуацій.