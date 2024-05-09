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У ЗСУ відповіли, чи дійсно окупанти захопили Красногорівку на Донеччині

9 травня 2024 08:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ЗСУ відповіли, чи дійсно окупанти захопили Красногорівку на Донеччині
Українські військові. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Військовий Сергій Цехоцький заявив, що російські новини про захоплення Красногорівки на Донеччині — черговий фейк окупантів. Запевнив, що населений пункт перебуває повністю під контролем Збройних Сил України. 

Про це офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка в ефірі телемарафону. 

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"Вчора вже по всіх російських пабліках було, що красногорівка захоплена. Ніякої сірої зони немає. Красногорівка під контролем ЗСУ", — сказав Цехоцький, заперечуючи захоплення Красногорівки. 

Він додав, що єдине, що вдалося окупантам — це зайти невеликою групою на територію заводу, що знаходиться на сході міста. Однак, українські військові оперативно відреагували на ці спроби і запобігли подальшим діям ворога. 

"Ми дуже оперативно відреагували, відрізали логістичні шляхи, взяли під контроль всю дорогу і підходи до заводу. За добу тут знищено більше 7 десятків окупантів", — сказав Цехоцький.

Нагадаємо, ексзаступник міністра з питань ТОТ розповів про ймовірність втратити Донеччину. 

Додамо, окупанти здійснили тактичне просування на північний захід від Авдіївки в районі Архангельського.

Також російська артилерія у Часовому Яру Донецької області працює і вдень, і вночі. Наразі там одна з найскладніших ситуацій.

війна
ЗСУ
фейки
росіяни
Донецька область
окупанти
війна в Україні

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