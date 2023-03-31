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Участники саммита в Буче подписали декларацию о зверствах рф в Украине

31 марта 2023 22:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 31 марта в Буче была подписана декларация об ответственности российских оккупантов за преступления в Украине. На саммите принимали участие лидеры из нескольких стран, включая премьер-министров Словакии, Словении и Хорватии, президента Молдовы и президента Украины, Владимира Зеленского. 

Об это сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Декларация осуждает тяжкие преступления, совершенные на территории Украины, включая Бучу, и символизирующие российскую агрессию. Также поддерживаются усилия Международного уголовного суда и государств в сфере расследования преступлений. 

Лидеры приветствовали международную поддержку в обеспечении ответственности за преступления и поддержали идею создания международного механизма компенсаций убытков, нанесенных действиями российских оккупантов. 

В декларации призываются другие страны присоединиться к этой инициативе.

Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала годовщину деоккупации Бучи Киевской области от российских оккупантов. По ее словам, события в населенном пункте были "планом кремля, а не изолированным эпизодом".

По ее словам, Европейская комиссия прилагает усилия для того, чтобы привлечь к ответственности российского диктатора владимира путина и оккупантов, которые совершили военные преступления в Украине.

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