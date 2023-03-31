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Учасники саміту у Бучі підписали декларацію про звірства рф в Україні

31 березня 2023 22:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Президент України Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У п'ятницю, 31 березня, у Бучі було підписано декларацію про відповідальність російських окупантів за злочини в Україні. На саміті брали участь лідери з кількох країн, включаючи прем'єр-міністрів Словаччини, Словенії та Хорватії, президента Молдови та президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Декларація засуджує тяжкі злочини, скоєні на території України, включаючи Бучу, які символізують російську агресію. Також підтримуються зусилля Міжнародного кримінального суду та держав у сфері розслідування злочинів.

Лідери вітали міжнародну підтримку у забезпеченні відповідальності за злочини та підтримали ідею створення міжнародного механізму компенсацій збитків, завданих діями російських окупантів.

У декларації закликаються інші країни приєднатися до цієї ініціативи.

Нагадаємо, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала річницю деокупації Бучі Київської області від російських окупантів. За її словами, події у населеному пункті були "планом кремля, а не ізольованим епізодом".

За її словами, Європейська комісія докладає зусиль для того, щоб притягнути до відповідальності російського диктатора володимира путіну та окупантів, які скоїли воєнні злочини в Україні.

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