Учасники саміту у Бучі підписали декларацію про звірства рф в Україні
У п'ятницю, 31 березня, у Бучі було підписано декларацію про відповідальність російських окупантів за злочини в Україні. На саміті брали участь лідери з кількох країн, включаючи прем'єр-міністрів Словаччини, Словенії та Хорватії, президента Молдови та президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Декларація про звірства рф
Декларація засуджує тяжкі злочини, скоєні на території України, включаючи Бучу, які символізують російську агресію. Також підтримуються зусилля Міжнародного кримінального суду та держав у сфері розслідування злочинів.
Лідери вітали міжнародну підтримку у забезпеченні відповідальності за злочини та підтримали ідею створення міжнародного механізму компенсацій збитків, завданих діями російських окупантів.
У декларації закликаються інші країни приєднатися до цієї ініціативи.
Нагадаємо, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала річницю деокупації Бучі Київської області від російських окупантів. За її словами, події у населеному пункті були "планом кремля, а не ізольованим епізодом".
За її словами, Європейська комісія докладає зусиль для того, щоб притягнути до відповідальності російського диктатора володимира путіну та окупантів, які скоїли воєнні злочини в Україні.