Удар КАБом по Константиновке — полиция показала первые кадры после обстрела
Российские захватчики во вторник, 23 апреля, обстреляли Константиновку Донецкой области. Враг сбросил управляемую авиационную бомбу на населенный пункт.
Об этом сообщила Полиция Донеччины в Facebook.
Внимание! Видео 18+, содержит чувствительные кадры!
Обстрел Константиновки 23 апреля
Российские оккупанты около 9:34 ударили по центральной части Константиновки управляемой авиационной бомбой УМПБ-Д-30 СМ.
В результате обстрела получили ранения пять человек, автомобиль с которыми оказался в эпицентре взрыва.
На кадрах видно, как в первые минуты после удара на помощь пострадавшим прибыли полицейские.
Известно, что были ранены три женщины 51 и 55 лет и двое мужчин 57 и 70 лет — парамедики оказали им медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.
Из-за вражеского удара в населенном пункте повреждены по меньшей мере три частных дома, автомобиль и линия электропередач.
Ранее российские войска сбросили авиабомбу на Салтовский район Харькова. Там были повреждены 15 жилых домов.
Также мы писали, что россияне обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался масленый завод.
Кроме того, вчера враг попал птицефабрику в Харьковском районе. Насчет пострадавших информация не поступала.
Читайте Новини.LIVE!