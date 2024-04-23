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Удар КАБом по Константиновке — полиция показала первые кадры после обстрела

23 апреля 2024 16:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удар КАБом по Константиновке — полиция показала первые кадры после обстрела
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики во вторник, 23 апреля, обстреляли Константиновку Донецкой области. Враг сбросил управляемую авиационную бомбу на населенный пункт.

Об этом сообщила Полиция Донеччины в Facebook.

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Обстрел Константиновки 23 апреля

Российские оккупанты около 9:34 ударили по центральной части Константиновки управляемой авиационной бомбой УМПБ-Д-30 СМ.

В результате обстрела получили ранения пять человек, автомобиль с которыми оказался в эпицентре взрыва.

На кадрах видно, как в первые минуты после удара на помощь пострадавшим прибыли полицейские.

Известно, что были ранены три женщины 51 и 55 лет и двое мужчин 57 и 70 лет — парамедики оказали им медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

Из-за вражеского удара в населенном пункте повреждены по меньшей мере три частных дома, автомобиль и линия электропередач.

обстрел Константиновки 23 апреля
Скриншот поста Полиции Донеччины

Ранее российские войска сбросили авиабомбу на Салтовский район Харькова. Там были повреждены 15 жилых домов.

Также мы писали, что россияне обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался масленый завод.

Кроме того, вчера враг попал птицефабрику в Харьковском районе. Насчет пострадавших информация не поступала.

Донецкая область
обстрелы
оккупанты
война в Украине
авиабомба

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