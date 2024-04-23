Удар КАБом по Константиновке — полиция показала первые кадры после обстрела

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Нацполиция

Российские захватчики во вторник, 23 апреля, обстреляли Константиновку Донецкой области. Враг сбросил управляемую авиационную бомбу на населенный пункт.

Об этом сообщила Полиция Донеччины в Facebook.

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Обстрел Константиновки 23 апреля

Российские оккупанты около 9:34 ударили по центральной части Константиновки управляемой авиационной бомбой УМПБ-Д-30 СМ.

В результате обстрела получили ранения пять человек, автомобиль с которыми оказался в эпицентре взрыва.

На кадрах видно, как в первые минуты после удара на помощь пострадавшим прибыли полицейские.

Известно, что были ранены три женщины 51 и 55 лет и двое мужчин 57 и 70 лет — парамедики оказали им медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

Из-за вражеского удара в населенном пункте повреждены по меньшей мере три частных дома, автомобиль и линия электропередач.

Скриншот поста Полиции Донеччины

Ранее российские войска сбросили авиабомбу на Салтовский район Харькова. Там были повреждены 15 жилых домов.

Также мы писали, что россияне обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался масленый завод.

Кроме того, вчера враг попал птицефабрику в Харьковском районе. Насчет пострадавших информация не поступала.