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Удар КАБом по Костянтинівці — поліція показала перші кадри після обстрілу

23 квітня 2024 16:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удар КАБом по Костянтинівці — поліція показала перші кадри після обстрілу
Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у вівторок, 23 квітня, обстріляли Костянтинівку Донецької області. Ворог скинув керовану авіаційну бомбу на населений пункт.

Про це повідомила поліція Донеччини у Facebook.

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Обстріл Костянтинівки 23 квітня

Російські окупанти близько 9:34 вдарили по центральній частині Костянтинівки керованою авіаційною бомбою УМПБ-Д-30 СМ.

Внаслідок обстрілу отримали поранення п’ятеро людей, автомобіль з якими опинився в епіцентрі вибуху.

На кадрах видно, як у перші хвилини після удару на допомогу постраждалим прибули поліцейські.

Відомо, що були поранені три жінки віком 51 і 55 років та двоє чоловіків віком 57 і 70 років — парамедики надали їм медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

Через ворожий удар в населеному пункті пошкоджено щонайменше три приватні оселі, автомобіль та лінію електропередач.

обстріл Костянтинівки 23 квітня
Скриншот допису Поліції Донеччини

Раніше російські війська скинули авіабомбу на Салтівський район Харкова. Там було пошкоджено 15 житлових будинків. 

Також ми писали, що росіяни обстріляли селище Приколотне в Харківській області. Під ударом ворога опинився олійний завод.

Крім того, вчора ворог влучив птахофабрику в Харківському районі. Щодо постраждалих інформація не надходила.

Донецька область
обстріли
окупанти
війна в Україні
авіабомба

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