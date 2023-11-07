Удар по Кривому Рогу — куда попали оккупанты
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту возле Кривого Рога. Это произошло во время воздушной тревоги в регионе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Последствия российской атаки
По предварительной информации, никто не пострадал.
"Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога. Предварительно из-за "прилета" люди не пострадали. Остальную информацию выясняем", — написал он.
Ранее мы писали, что в Кривом Роге сегодня уже во второй раз раздавались взрывы. В Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы авиационного нападения.
Напомним, ранее российские оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами и ударными БпЛА. В результате были попадания, из-за чего один человек погиб.
Читайте Новини.LIVE!