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Удар по Кривому Рогу — куда попали оккупанты

7 ноября 2023 12:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Удар по Кривому Рогу — куда попали оккупанты
Обстрел Кривого Рога 8 сентября. Иллюстративное фото: Сергей Лысак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту возле Кривого Рога. Это произошло во время воздушной тревоги в регионе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По предварительной информации, никто не пострадал.

"Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога. Предварительно из-за "прилета" люди не пострадали. Остальную информацию выясняем", — написал он.

последствия удара по Кривому Рогу
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Лысака

Ранее мы писали, что в Кривом Роге сегодня уже во второй раз раздавались взрывы. В Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы авиационного нападения.

Напомним, ранее российские оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами и ударными БпЛА. В результате были попадания, из-за чего один человек погиб.

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