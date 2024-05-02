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Удар по военному аэродрому в Джанкое — появились спутниковые снимки последствий

2 мая 2024 15:58
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
ВСУ разбили аэродром в Джанкое
Последствия удара ВСУ по аэродрому в Джанкое. Фото: Крым.Реалии "Схемы"
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В сети появились спутниковые снимки, на которых изображены результаты ударов Вооруженных сил Украины по военному аэродрому в оккупированном Джанкое. Фото сделал спутник Planet Labs.

Фотографии опубликовало Радио Свобода "Схемы" в четверг, 2 мая.

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Коллаборант и "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что военнослужащие ВСУ 30 апреля атаковали аэродром в Джанкое с помощью ракет ATACMS.

Как сообщает ряд крымских СМИ, на территории военного аэродрома был уничтожен личный состав оккупантов, а также системы противовоздушной обороны С-300/С-400. Кроме того, благодаря ракетному удару были уничтожены пусковые установки и РЛС.

Снимки, сделанные спутником 27 апреля, подтверждают, что системы ПВО действительно находились на территории аэродрома.

Напомним, в оккупированных россиянами крымских городах, в частности в Джанкое, 30 апреля раздались взрывы.

17 апреля после ночных взрывов в районе военного аэродрома в Джанкое частично перекрыли движение на трассе. В то же время российские оккупационные власти причины ограничений не называют.

Крым
ВСУ
обстрелы
военная техника
оккупанты
война в Украине
атака

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