В Крыму раздались взрывы — горит военный аэродром
Взрывы в Джанкое в Крыму прозвучали ночью 17 апреля. По предварительной информации произошел масштабный пожар на военном аэродроме.
Об этом сообщают росСМИ.
Взрывы в Крыму 17 апреля
Отмечается, что в районе военного аэродрома в Джанкое ночью прогремели мощные взрывы, после которых начался пожар с детонацией.
Как известно, на аэродроме Джанкой дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВКС и ПВО Южного военного округа, три авиационных эскадрильи. Кроме ударных вертолетов, на аэродроме еще якобы базировались пусковые установки С-300/С-400.
Пока оккупационный режим никак не комментировал ситуацию.
Напомним, 15 апреля во временно оккупированном Крыму произошел ракетный удар. В результате обстрела был поражен командный пункт, где находились высокопоставленные российские офицеры.
А 9 апреля мощные взрывы раздавались в Севастополе. Сообщалось, что в городе работала ПВО.
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