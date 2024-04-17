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В Крыму раздались взрывы — горит военный аэродром

17 апреля 2024 07:03
обновлено: 07:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Крыму раздались взрывы — горит военный аэродром
Взрыв в Крыму. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Взрывы в Джанкое в Крыму прозвучали ночью 17 апреля. По предварительной информации произошел масштабный пожар на военном аэродроме.

Об этом сообщают росСМИ.

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Взрывы в Крыму 17 апреля

Отмечается, что в районе военного аэродрома в Джанкое ночью прогремели мощные взрывы, после которых начался пожар с детонацией.

 

Как известно, на аэродроме Джанкой дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВКС и ПВО Южного военного округа, три авиационных эскадрильи. Кроме ударных вертолетов, на аэродроме еще якобы базировались пусковые установки С-300/С-400.

Пока оккупационный режим никак не комментировал ситуацию.

Напомним, 15 апреля во временно оккупированном Крыму произошел ракетный удар. В результате обстрела был поражен командный пункт, где находились высокопоставленные российские офицеры.

А 9 апреля мощные взрывы раздавались в Севастополе. Сообщалось, что в городе работала ПВО.

Крым
взрыв
россияне
война в Украине

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