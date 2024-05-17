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Удары по аэродрому "Бельбек" — появились спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов

17 мая 2024 19:14
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Удары по аэродрому "Бельбек" — появились спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов
Последствия атаки ВСУ на аэродром "Бельбек". Фото: Maxar
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ночь на 15 мая украинские вооруженные силы нанесли удар по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Согласно обнародованным спутниковым снимкам оккупанты потеряли три самолета.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода" в пятницу, 17 мая.

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Снимки, сделанные компанией Maxar, показывают два сожженных самолета на главной площадке и еще один отдельно стоящий. В результате нападения было уничтожено также одно сооружение и повреждено другое.

Последствия атаки ВСУ на аэродром "Бельбек". Фото: Maxar
Последствия атаки ВСУ на аэродром "Бельбек". Фото: Maxar

Журналист The New York Times Кристиан Триберт сообщает, что на аэродроме были уничтожены два истребителя МиГ-31 и один Су-27, а также поврежден один МиГ-29. Триберт также отмечает, что при атаке был уничтожен резервуар для топлива.

Последствия атаки ВСУ на аэродром "Бельбек". Фото: Maxar
Последствия атаки ВСУ на аэродром "Бельбек". Фото: Maxar

Российские военные телеграмм-каналы также подтверждают потери самолетов, отмечая, что аэродром был обстрелян ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами.

Последствия атаки ВСУ на аэродром "Бельбек". Фото: Maxar
Последствия атаки ВСУ на аэродром "Бельбек". Фото: Maxar

В сети появились фотографии последствий ударов. Изображения, опубликованные в телеграмм-каналах, показывают уничтоженную радиолокационную станцию от ЗРК С-300 или С-400. В пабликах утверждают, что при атаке могли быть уничтожены две пусковые установки ЗРК С-400 и радар 92Н6Е.

Напомним, в Крыму ночью 15 мая было громко. В частности, взрывы раздавались вблизи Севастополя в районе аэродрома "Бельбек".

Ранее мы писали, что во время ночных взрывов российские власти в Крыму сообщили о временном перекрытии Крымского моста.

Перед этим 13 мая в Министерстве обороны России заявили об атаке беспилотников и ракет Storm Shadow над территорией полуострова.

К слову, в последнее время оккупанты прекратили поставлять войска и технику Крымским мостом, пока он почти не используется в целях РФ.

война
Крым
Украина
самолеты
война в Украине
потери оккупантов

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