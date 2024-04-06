Удары Цирконом по Киеву и авиабомбой по Харькову, причины, последствия, как должна реагировать Украина

Последствия удара по Киеву 25 марта. Фото: "Суспільне"

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Украины вне театра военных действий. В конце марта воздушные атаки подверглись Киеву и Харькову, особенностью этих атак стало использование новых для подобных обстрелов видов оружия — гиперзвуковых ракет "Циркон" и авиационных бомб. Почему Россия прибегла к этим изменениям и как реагировать Украине, читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Атаки на крупнейшие города Украины

Российская армия не прекращает попыток нанести максимальный ущерб Украине, продолжая атаковать украинские города. В конце марта оккупанты обстреляли два крупнейших города нашего государства — Киев и Харьков. Главной общей особенностью этих атак, несмотря на то, что они были совершенно разными по исполнению, — оружие, которое применяли захватчики.

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25 марта оккупанты обстреляли Киев, запустив по украинской столице баллистические ракеты с территории оккупированного Крыма. Ракеты были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot, с 2023 года охраняющей небо над Киевом. Согласно имеющейся информации, этими ракетами являлись гиперзвуковые ракеты "Циркон".

27 марта удар был нанесен по Харькову. Здесь не обошлось без погибших, поскольку удар пришелся на жилмассив, посреди двух многоэтажек. Погиб 70-летний мужчина, проезжавший на велосипеде мимо того места, куда прилетел российский боеприпасы. Внимание привлек сам этот боеприпас — россияне впервые использовали для ударов по второму по количеству населения городу Украины планирующую авиационную бомбу УМПБ Д-30.

Почему же оккупанты так синхронно изменили средства поражения, что кроется за этим решением — и что делать Украине?

"Цирконы": практическая причина

Для начала отметим, что "Циркон" — это очень дорогое оружие. Новини.LIVE уже писали о том, что, по данным западных специалистов (Россия скрывает точные данные), одна такая гиперзвуковая ракета стоит около 210 миллионов долларов. Стоимость самой популярной у россиян крылатой ракеты Х-101 — на порядок меньше. То есть это невыгодно, прежде всего, с экономической точки зрения.

Как отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, не все в этой войне измеряется финансовой составляющей. Во-первых, ракета "Циркон" — это новейшее оружие, еще до конца неапробированное. Так что вполне возможно, что для оккупантов эти удары стали лишь частью технологического процесса — испытание ракеты в боевых условиях.

Ни для кого не секрет, что нынешняя российско-украинская война используется в качестве полигона для проверки собственных военных разработок разными странами. Скажем, Украина сама предлагала западным партнерам предоставлять ей в пользование новейшие образцы, еще не поступившие на вооружение в соответствующих странах. Относительно России подобной практикой отмечается Иран, предоставивший свои дроны "Шахед" в том числе и для того, чтобы проверить их в деле на настоящем театре военных действий.

"Цирконы": идеологическая причина

Возможно, оккупанты использовали "Цирконы" именно для того, чтобы проверить, как они работают против настоящих западных систем противовоздушной обороны. Работают они, кстати, так себе, по крайней мере, "Пэтриоты" их сбили. Так что с этой точки зрения испытания, если это были они, прошли не очень удачно.

Впрочем, у этой истории могут быть еще и политические моменты. За несколько дней до удара "Цирконами" в пригороде российской столицы произошел ужасный теракт в торгово-развлекательном комплексе "Крокус Сити Холл" — в котором Кремль тут же попытался обвинить Украину.

США опередили эти попытки, напомнив, что предупреждали Путина о возможном теракте за несколько недель до этого — и подчеркнув, что это дело рук исламских террористов. Они же "Исламское государство" тоже подтвердили, взяв на себя ответственность за массовое убийство под Москвой. Но для внутреннего использования путинский режим продолжает раскручивать тему причастности Украины.

Именно под это мог быть совершен удар "Цирконами", который нанес серьезные разрушения инфраструктуре украинской столицы. И этот удар российские власти "продадут" своим подданным в отместку за террористический акт, в этом можно не сомневаться.

Харьков и ответ Украины

История с Харьковом имеет несколько иные смыслы. Во-первых, использование авиабомбы это также в определенной степени испытания — насколько подобное оружие может быть эффективным для атак на самый большой украинский город на востоке.

Во-вторых, Владимир Путин на днях заикнулся о "санитарной зоне", которую Россия планирует создать на украинском пограничном для защиты своих городов — Белгорода, Курска и других. Дмитрий Снегирьев предположил, что атака авиабомбой может быть частью плана по созданию такой зоны, потому что сухопутная операция российской армии в Харьковской области пока по тем или иным причинам невозможна.

Что же делать в этой ситуации Украине? Снегирев уверен — продолжать избивать в ответ. И не реагировать на вбросы в западных СМИ, по теме "запрета со стороны США обстреливать нефтеперерабатывающие заводы". Кстати, подчеркнул эксперт, уже после этих атак украинские дроны продолжили атаковать российские НПЗ, что очень правильно.

Украина должна демонстрировать свою субъектность, свою самостоятельность в принятии решений. А эти решения должны оборачиваться серьезными убытками для оккупантов. И это будет лучшим ответом на российские "Цирконы" и авиабомбы.