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Удары по мостам подталкивают россиян к бегству из Херсонской области, — эксперт

8 августа 2023 22:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Удары по мостам подталкивают россиян к бегству из Херсонской области, — эксперт
Российские войска во время бегства из Херсона. Фото из соцсетей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Удары по мостам Херсонщины сигнализируют оккупантам о возможности повторения сценария с освобождением Херсона. Слухи о выводе из Херсонской области российских десантников говорят о том, что оккупационное командование поняло всю серьезность ситуации.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Оккупанты выводят десантников

Обстрелами мостов на Чонгаре и под Геническом фактически создаются предпосылки для вывода оккупационных войск с территории Херсонской области, отметил Дмитрий Снегирев.

Не случайно появилась информация о переброске подразделений воздушно-десантных войск РФ с Херсонской области на территорию Запорожской области.

"Эта информация проверяется. Но если подтвердится, то это буде свидетельством не того, что ВСУ отказались от практики десантных операций в этом направлении — а того, что россияне признали невозможность удержать левобережную часть Херсонской области", — уверяет эксперт.

Может повториться херсонская осень

Плюс сами россияне признали активизацию украинских десантных операций на участке Олешки и Голой Пристани. Так что заявления, что "контрнаступление провалилось, форсирования Днепра не будет", является лишь пропагандой.

А российские войска, вероятно, понимают, что дальнейшие удары по мостам приведут к ситуации, аналогичной той, которая была осенью прошлого года в Херсоне.

Так что, скорее всего, оккупанты выберут вариант "выйти с минимальными потерями", устроив очередной "жест доброй воли".

Напомним, что 6 августа ВСУ обстреляли Чонгарский и Генический мосты.

Также Новини.LIVE писали, что после точечных ударов по логистическим путям поставки на временно оккупированном юге враг испытывает опасность. Оккупантам приходится транспортировать резервы на критически близком расстоянии до украинских сил обороны.

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