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Удари по мостах підштовхують росіян до втечі з Херсонщини, — експерт

8 серпня 2023 22:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Удари по мостах підштовхують росіян до втечі з Херсонщини, — експерт
Російські війська під час втечі з Херсона. Фото із соцмереж
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Удари по мостах на Херсонщині сигналізують окупантам про можливість повторення сценарію зі звільненням Херсона. Чутки про виведення з Херсонської області російських десантників говорять про те, що окупаційне командування зрозуміло усю серйозність ситуації.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Окупанти виводять десантників

Обстрілами мостів на Чонгарі та під Генічеськом фактично створюються передумови для виведення окупаційних військ з території Херсонської області, наголосив Дмитро Снєгирьов.

Невипадково з'явилася інформація про перекидання підрозділів повітряно-десантних військ РФ з Херсонщини на територію Запорізької області.

"Ця інформація перевіряється. Але якщо підтвердиться, то засвідчить не те, що ЗСУ відмовилися від практики десантних операцій на цьому напрямку — а про те, що росіяни визнали неможливість утримати лівобережну частину Херсонської області", — запевняє експерт.

Може повторитися херсонська осінь

Плюс самі росіяни визнали активізацію українських десантних операцій на ділянці між Олешками та Голою Пристанню. Тож заяви, що "контрнаступ провалився, форсування Дніпра не буде", є лише пропагандою.

А російські війська, імовірно, розуміють, що подальші удари по мостах призведуть до ситуації, аналогічної тій, яка була восени минулого року в Херсоні.

Тож, скоріш за все, окупанти оберуть варіант "вийти з мінімальними втратами", влаштувавши черговий "жест доброї волі".

Нагадаємо, що 6 серпня ЗСУ обстріляли Чонгарський та Генічеський мости. 

Також Новини.LIVE писали, що після точкових ударів по логістичних шляхах постачання на тимчасово окупованому півдні ворог відчуває небезпеку. Окупантам доводиться транспортували резерви на критично близькій відстані до українських сил оборони.

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