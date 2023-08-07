Ракетні удари по мостах на окупованій території: у ISW розповіли про наслідки

Удар по Кримському мосту 18 липня 2023 року. Фото: рос.ЗМІ

У неділю, 6 серпня, ЗСУ завдали ударів по двох ключових автомобільних мостах, які з’єднують окупований Крим і окуповану Херсонську область, змусивши російські сили перенаправити автомобільний рух з коротших східних маршрутів на довші західні.

Про це інформує ISW.

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Після атаки російські ЗМІ опублікували відео, на яких видно і сам процес обстрілу мосту і його наслідки.

"Російські джерела розширили кадри, на яких видно, як українські війська обстрілюють автомобільний міст Чонгар на трасі М-18 (Джанкой-Мелітополь), що сполучає окупований Крим з окупованою Херсонською областю, з подальшим пошкодженням обох боків мосту", — йдеться у повідомленні ISW.

Водночас голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ випустили 12 ракет по автомобільному мосту через Генічеську протоку, що сполучає Генічеський район з Арабатською косою. Також він зазначив, що російська ППО перехопила 9 ракет. У Криму окупаційна влада також поділилась подробицями.

"Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов стверджував, що українські сили випустили дві ракети по мосту, одна ракета пройшла крізь російську ППО та пошкодила дорожнє полотно автомобільного мосту", — інформує ISW.

Атака мостів на тимчасово окупованих територіях. Фото: ISW

До того ж рос.ЗМІ писали, що для нанесення обох ударів, ЗСУ використовували крилаті ракети Storm Shadow. Однак інформації щодо перехоплення росіянами цього виду ракет наразі немає.

Як обстріли мостів вплинуть на логістику росіян

Аксьонов повідомив, що на мосту через Чонгар тривають ремонтні роботи, а російські чиновники перенаправлять весь транспорт через КПВВ "Армянськ" і "Перекоп" по трасі М-17 (Армянськ-Олешки) і Т2202 (Армянськ-Нова Каховка).

"Окупаційне міністерство транспорту Криму оголосило, що весь рух через КПВВ "Джанкой" по трасі М-18 закрито, але рух через Керченський міст і поромну переправу через Керченську протоку працює в штатному режимі", — зазначає ISW.

Як виявилось ФСБ призупинила в’їзд цивільних осіб на Арабатську косу ще з 31 липня, а російські офіційні особи не коментували стан руху вздовж сполучення Генічеськ-Арабатської коси. За інформацією Інституту дослідження війни, ступінь пошкодження мосту через Генічеську протоку, ймовірно, змусить російські сили перенаправити військовий транспорт з Арабатської коси на більш довгі західні маршрути між окупованим Кримом і окупованою Херсонською областю.

"Більшість, якщо не весь російський автомобільний транспорт між Кримом і Херсонською областю повинен буде проходити вздовж або дуже близько до 20-кілометрової ділянки траси М-17 між Ішунем і Армянськом. Це головне вузьке місце російських сполучень призведе до значних збоїв у логістиці та затримок і заторів", — йдеться у повідомленні ISW.

Водночас пошкодження мосту через Генічеську протоку, ймовірно, займе у російських чиновників значно більше часу для ремонту. Російські маршрути вздовж головних і магістральних доріг на південь від Нової Каховки — знаходяться ближче до українських позицій у верхній частині Херсонської області та в багатьох випадках в радіусі дії артилерії контрольованого Україною західного берега річки.

"Російські сили, ймовірно, можуть зменшити ризики від українського вогню непрямим наведенням у цьому районі, зайнявши повільніші та менш ефективні сільські дороги на північний схід від Чаплинки, але ціною повільнішої та складнішої матеріально-технічної підтримки", — інформує ISW.

Відомий російський мілблогер, пов’язаний з Вагнером, стверджував, що удари по мостах 6 серпня свідчать про те, що українські сили методично намагаються відрізати російське угруповання на півдні України та порушити його матеріально-технічне забезпечення у спосіб, подібний до кампанії блокування українців під час Херсонської контрнаступу.

"Мілблогер зазначив, що російська оборона на західному (правому) березі Херсонської області була зламана за лічені дні після місяців українських ударів по російському матеріально-технічному забезпеченню, і висловив занепокоєння, що ситуація може повторитися", — зазначили в Інституті.

До того ж українські удари по східних пунктах пропуску, ймовірно, перервуть транспортування російського персоналу, техніки та обладнання з окупованого Криму до критично важливих російських оборонних операцій у Запорізькій області та на кордоні Запорізько-Донецької областей на невизначений час.

"Українські офіційні особи постійно заявляли про свою прихильність кампанії навмисного блокування російських військових цілей, щоб погіршити матеріально-технічне забезпечення та оборонні можливості Росії, щоб створити сприятливі умови для майбутньої контрнаступальної діяльності України", — підсумував ISW.

Нагадаємо, раніше голова СБУ заявив, що атаки на кораблі РФ є ефективним кроком проти ворога.

Водночас стало відомо, що окупанти вивозять херсонське зерно через порти Криму.