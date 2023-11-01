Удары по оккупантам и потерям РФ — Генштаб о ситуации на фронте
За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли авиаудары по местам сосредоточения вражеских войск. Российская армия понесла значительные потери в военной технике и живой силе.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары ВСУ по оккупантам
"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на оси Мелитополя, нанося оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощая врага по всей линии фронта", — говорится в сообщении.
Так, в течение суток 31 октября украинские защитники нанесли 15 авиаударов по местам сосредоточения войск, вооружения и военной техники, один авиаудар по командному пункту и два авиаудара по зенитно-ракетным системам противника.
"Украинские ракетные войска уничтожили три радарных станции, два состава боеприпасов, одно место сосредоточения войск, вооружения и военной техники, а также восемь артиллерийских систем российских захватчиков", — пишут в Генштабе.
Потери россиян на 1 ноября
- личного состава — около 301 490 (+680) человек;
- танков — 5 223 (+12) единиц;
- боевых бронированных машин — 9 834 (+30) единиц;
- артиллерийских систем — 7 250 (+23) единиц;
- РСЗО — 846 (+2) единицы;
- средства ПВО — 563 (+1) единицы;
- самолетов — 321 (+0) единиц;
- вертолетов — 324 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5468 (+28) единиц;
- крылатые ракеты — 1547 (+1) единицы;
- корабли/катера — 20 (+0) единиц;
- подводные лодки — 1 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9624 (+34) единицы;
- специальная техника — 1019 (+3) единицы.
Напомним, что ночью российская армия нанесла удар по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Для этого враг использовал ударные "шахеды" и управляемую ракету Х-59.
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