Удары по оккупантам и потерям РФ — Генштаб о ситуации на фронте

Украинские защитники стреляют по оккупантам. Фото: novynarnia.com

За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли авиаудары по местам сосредоточения вражеских войск. Российская армия понесла значительные потери в военной технике и живой силе.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на оси Мелитополя, нанося оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощая врага по всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Так, в течение суток 31 октября украинские защитники нанесли 15 авиаударов по местам сосредоточения войск, вооружения и военной техники, один авиаудар по командному пункту и два авиаудара по зенитно-ракетным системам противника.

"Украинские ракетные войска уничтожили три радарных станции, два состава боеприпасов, одно место сосредоточения войск, вооружения и военной техники, а также восемь артиллерийских систем российских захватчиков", — пишут в Генштабе.

Скриншот строительства Генштаба

Скриншот строительства Генштаба

Потери россиян на 1 ноября

личного состава — около 301 490 (+680) человек;

танков — 5 223 (+12) единиц;

боевых бронированных машин — 9 834 (+30) единиц;

артиллерийских систем — 7 250 (+23) единиц;

РСЗО — 846 (+2) единицы;

средства ПВО — 563 (+1) единицы;

самолетов — 321 (+0) единиц;

вертолетов — 324 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5468 (+28) единиц;

крылатые ракеты — 1547 (+1) единицы;

корабли/катера — 20 (+0) единиц;

подводные лодки — 1 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 9624 (+34) единицы;

специальная техника — 1019 (+3) единицы.

Утраты РФ по состоянию на 1 ноября. Фото: Генштаб

Напомним, что ночью российская армия нанесла удар по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Для этого враг использовал ударные "шахеды" и управляемую ракету Х-59.