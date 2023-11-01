У Повітряних Силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знищити над Україною
Вночі російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі та військових об'єктах України. Для цього ворог використав ударні "шахеди" та керовану ракету Х-59.
Про це повідомляють Повітряні Сили.
Нічний удар по Україні
"У ніч на 1 листопада 2023 року російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу "Shahed-136/131" та керовану авіаційну ракету Х-59", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пуск ракети Х-59 та частково безпілотників здійснювався з Курської області Росії, а решта ударних БпЛА атакували з Приморсько-Ахтарська.
Знищення ворожих цілей
Ударні безпілотники Сили ППО знищували за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил у взаємодії із ППО.
"Загалом збито 18 із 20 ударних дронів "Shahed-136/131". Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59", — уточнили в Повітряних Силах.
Нагадаємо, що цієї ночі окупанти неодноразово атакували Полтавську область безпілотниками. Є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці, на щастя, без постраждалих.
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