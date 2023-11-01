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У Повітряних Силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знищити над Україною

1 листопада 2023 07:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Повітряних Силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знищити над Україною
Мобільна вогнева група ППО. Фото: Повітряні сили
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вночі російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі та військових об'єктах України. Для цього ворог використав ударні "шахеди" та керовану ракету Х-59.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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"У ніч на 1 листопада 2023 року російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу "Shahed-136/131" та керовану авіаційну ракету Х-59", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пуск ракети Х-59 та частково безпілотників здійснювався з Курської області Росії, а решта ударних БпЛА атакували з Приморсько-Ахтарська.

Знищення ворожих цілей

Ударні безпілотники Сили ППО знищували за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил у взаємодії із ППО.

"Загалом збито 18 із 20 ударних дронів "Shahed-136/131". Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59", — уточнили в Повітряних Силах.

Збиті цілі 1 листопада
Збиті повітряні цілі 1 листопада. Фото: Telegram/Повітряні Сили

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти неодноразово атакували Полтавську область безпілотниками. Є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці, на щастя, без постраждалих.

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