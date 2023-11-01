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Удари по окупантах і втрати РФ — Генштаб про ситуацію на фронті

1 листопада 2023 08:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удари по окупантах і втрати РФ — Генштаб про ситуацію на фронті
Українські захисники стріляють по окупантах. Фото: novynarnia.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Протягом минулої доби Сили оборони України завдали авіаударів по місцях зосередження ворожих військ. Російська армія зазнала значних втрат у військовій техніці та живій силі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на осі Мелітополя, завдаючи окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога по всій лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Так, протягом доби 31 жовтня українські захисники завдали 15 авіаударів по місцях зосередження військ, озброєння та військової техніки, один авіаудар по командному пункту та двох авіаударів по зенітно-ракетних системах противника.

"Українські ракетні війська знищили три радарні станції, два склади боєприпасів, одне місце зосередження військ, озброєння та військової техніки, а також вісім артилерійських систем російських загарбників", — пишуть у Генштабі.

Генштаб
Скриншот зведення Генштабу
Генштаб
Скриншот зведення Генштабу

Втрати росіян на 1 листопада

  • особового складу — близько 301 490 (+680) осіб;
  • танків — 5 223 (+12) одиниці;
  • бойових броньованих машин — 9 834 (+30) одиниці;
  • артилерійських систем — 7 250 (+23) одиниць;
  • РСЗВ — 846 (+2) одиниць;
  • засоби ППО — 563 (+1) одиниці;
  • літаків — 321 (+0) одиниця;
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 468 (+28) одиниць;
  • крилаті ракети — 1 547 (+1) одиниць;
  • кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9 624 (+34) одиниці;
  • спеціальна техніка — 1 019 (+3) одиниць.
втрати рф 1 листопада
Втрати РФ станом на 1 листопада. Фото: Генштаб

Нагадаємо, що вночі російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі та військових об'єктах України. Для цього ворог використав ударні "шахеди" та керовану ракету Х-59.

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